La ministre des Finances, Yuriko Backes, a signé le 13 janvier une convention tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir la fraude fiscale en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune entre le Luxembourg et le Cabo Verde. La convention a comme objectif de promouvoir les relations économiques entre les deux pays par l'élimination de la double imposition. Elle prévoit également d'inclure les derniers standards en matière d'échange de renseignements ainsi que les standards résultant du plan d'action BEPS de l'OCDE, tenant ainsi compte des engagements pris par le Luxembourg au niveau international. En raison de la pandémie, la ministre des Finances a signé la convention lors d’une visioconférence avec Rui Alberto Figueiredo Soares, ministre des Affaires étrangères, de la Coopération et de l’Intégration régionale du Cabo Verde. Les deux pays entretiennent des relations étroites et il existe plusieurs programmes de coopération avec le Cabo Verde. Les relations de coopération avec le Cabo Verde se sont institutionnalisés en 1993. Depuis, le Luxembourg figure parmi les principaux partenaires de développement du Cabo Verde. La communauté capverdienne à Luxembourg continue de croître. Avec 2.572 personnes en 2020, elle est la première communauté africaine du Grand-Duché de Luxembourg. Yuriko Backes a commenté: «Cette nouvelle convention fiscale poursuit le développement de nos relations diversifiées et fortes en facilitant les investissements dans les deux sens.»