Amplaz vu manueller Iwwerpréiwung vum QR-Code soll eng Maschinn dat elo iwwerhuelen. Laang Schlaangen op Plaze mat CovidCheck sollen domat Passé sinn.

Fir an de Restaurant, an de Kino oder an ëffentlech Gebaier - gefillt iwwerall muss ee säi QR-Code weisen, fir ze beleeën, dass ee geimpft, geheelt oder getest ass. Vum Samschdeg u gëllt den 3G dann och op all Aarbechtsplaz. Vill Leit, déi zesumme kommen a gläichzäiteg mussen iwwerpréift ginn, do ka Stau entstoen. Dës weidere kann dat op verschidde Plaze mam Personal komplizéiert ginn, well all Kéiers ee Mataarbechter an der Ekipp ewechfält, fir de ganzen Dag de CovidCheck ze kontrolléieren oder et misst een en neien Aarbechter astellen.

Zwou Lëtzebuerger Entreprisen hu sech hei zesumme gedoen an eng Léisung fir dee Problem fonnt. Déi eng éischter bekannt als Sécherheetsfirma, déi aner entwéckelt haaptsächlech Applikatioune fir den Handy. Zesummen hu si de CovidChecker entwéckelt. Et ass en Apparat, dee vum selwen de CovidCheck iwwerpréiwe kann. De QR-Code ënnert de Scanner halen an eng knapp Sekonn méi spéit gëtt d'Luucht gréng oder rout.

Déi ganz Elektronik gëtt zu Lëtzebuerg per Hand zesummegesat. / © Céline Spithoven/RTL

Zwar ginn et international schonn e puer sou Maschinnen. Well den Apparat awer bal komplett "Made in Luxemburg" ass, kann de Client sech säi CovidChecker och individuell upasse loossen, sou de Steve Reisdorf, Responsabele vun der Softwarefirma. Mam interne System verbonnen, kann de CovidChecker zum Beispill Diere steieren. Sou ginn Diere vun der Entreprise da just op, wann de QR-Code valabel ass. D'Maschinn kann och mat enger klenger Imprimante verbonne ginn oder mat engem Bildschierm. Hei kritt dann déi zoustänneg Persoun en Ticket, respektiv eng Bestätegung. Fir den Ament kann de CovidChecker just QR-Codë scannen, d'Identitéit muss dann nach manuell iwwerpréift ginn. An Zukunft soll d'Maschinn awer och d'Carte d'identité scanne kënnen, do schaffen de Steve Reisdorf a seng Ekipp nach drun.

Am Oktober 2021 huet de Projet ugefaangen. Mëttlerweil huet ee scho wäit iwwer 150 Stéck verkaf an et kommen am Minuttentakt nei Bestellungen eran. D'Geschäft boomt also.

E Méindeg am Magazin op RTL Télé Lëtzebuerg kënnt e gréissere Reportage iwwert dëse Sujet.