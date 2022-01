En Donneschdeg de Moien hu verschidden Enovos-Clientë falsch E-Mailen am Numm vum Energieversuerger kritt.

Am Message sinn d'Leit drop higewise ginn, dass de Stroum ënnerbrach gëtt, wa si hir Rechnung net bezuelen. Wéi gesot, handelt et sech ëm Phishing-Mailen, fir u sensibel Donnéeë vu Clienten ze kommen.

Vun Enovos ass et den Appell u jiddereen, deen esou eng E-Mail kritt huet, net op Linken ze klicken an ënner kengen Ëmstänn perséinlech Informatiounen oder Bankdaten z'iwwermëttelen. Et distanzéiert ee sech och vun dëse Fake-Messagen, déi net aus hirem IT-Ëmfeld stamen.

Schreiwes vun Enovos

E-mails frauduleux

Enovos met en garde contre une tentative de phishing

Ce matin, plusieurs clients Enovos ont reçu un e-mail frauduleux, prétendant être au nom d’Enovos, leur annonçant une coupure de leur ligne électrique en cas de non-paiement d’une facture.

Il s’agit d’une attaque du type « phishing ». Ceci est un prétexte pour s’approprier des données sensibles des clients. Enovos demande à tous ses clients ayant reçu un tel mail frauduleux de ne pas cliquer sur des liens activés et de ne communiquer en aucun cas données personnelles, ni des données bancaires.

Enovos tient à préciser que l'e-mail de « phishing » n'est pas basé sur des données clients enregistrées chez Enovos, car aucun tiers n'a, à ce jour, eu ou n'aura accès à des données clients. Enovos Luxembourg S.A. n’est pas l’auteur de ce message frauduleux, provenant d’une plateforme externe à son environnement informatique et Enovos Luxembourg n’a aucun moyen d’intercepter l’envoi de ces messages.