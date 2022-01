D'Gemeng Keel-Téiteng huet nach ëmmer keen neie Schäfferot, dee sollt en Donneschdeg de Moie gewielt ginn.

De geplangte Vott am Gemengerot ass net zustane komm, well de Buergermeeschter, den Ex-LSAP-Conseiller Marcel Humbert, vum Vott ausgeschloss gouf. Wéi et vum Concernéierten an den CSV-Conseiller Jean Weiler RTL géintiwwer heescht, hätt de Gemengepapp dem Marcel Humbert seng verkierzte Quarantän no enger Covid-Infektioun net acceptéiert, well e keen offizielle Zertifikat virweise konnt, dass hien nees gesond ass. 7 Gemengeréit hunn doropshin aus Protest de Sall verlooss an d'Sitzung war domadder de facto eriwwer.

De Marcel Humbert hat duerch säi Vott géint de leschte Budget d'Majoritéit an der Gemeng Keel-Téiteng platze gedoen an esou e Mësstrauensvott declenchéiert.