En Donneschdeg goufen an deem Kontext am Héichschoulministère Konventioune mat den ënnerschiddlechen Acteuren ënnerschriwwen.

Dat si 17,6% méi wéi an der leschter Period. An deene Konventioune goufen och gemeinsam Missioune festgehalen. Dorënner zum Beispill d’Defien am Beräich vum Klima, d’Educatioun, d’Formatioun an d’Kompetenze vum 21. Joerhonnert oder déi zukünfteg finanziell Technologien.

Den zoustännege Minister Claude Meisch huet betount, datt ee ganz zefridde wier mat den Entwécklunge vun de leschte Joren, an datt Lëtzebuerg sech och international Visibilitéit verschaf hätt, wat och weiderhin d'Zil wier.