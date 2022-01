Zanter enger Woch ass déi fréier Diplomatin an Hofmarschall Yuriko Backes Finanzministesch.

Déi 1. Fra op dem Posten. Erfarung huet si op nationalem, europäeschem an internationale Niveau gesammelt. Si war Beroderin vum Premier Jean-Claude Juncker, dono vum Xavier Bettel, stoung awer selwer bis elo net un der politescher Front.

Och d'Finanze sinn en neie Beräich fir déi 51 Joer jonk Lëtzebuergerin, déi a Japan gebuer an deels opgewuess ass. Wéi wëll si de neien Job ugoen a wien ass eigentlech d'Yuriko Backes?

Donneschdeg Moien 8.30 Auer. Et ass der neier Finanzministesch hire 6. Schaffdag. Hir Ekipp huet se lo kennegeléiert. An der Chrëschtvakanz huet d’Yuriko Backes ugefaangen, sech an d’Dossieren anzeschaffen. Et bleift nach vill ze dinn. Et wier intensiv, ma si hätt eng excellent Ekipp ronderëm se, betount déi frësch gebake Politikerin. Echange iwwer den Ordre du jour mam Direkter vum Tresor.

Iwwerrascht war d’Yuriko Backes, wéi si de Poste vum Finanzminister ugebuede krut. Keng einfach Decisioun. Ma si hätt an der Vergaangenheet dacks jonk Fraen encouragéiert, fir hiren eegene Wee ze goen a sech och u sougenannt Männerberuffer erunzewoen. “Wann ech deen hei Defi net ugeholl hätt, wär ech mir selwer net trei gewiescht an deem, wat ech gepriedegt hunn”, seet si.

“Ech si lo mol Finanzministesch...”

Um 9 Auer ass eng Visiokonferenz mam Cap Vert. Eng Persoun aus der Delegatioun gouf positiv getest, dofir gëtt d’Konventioun géint eng duebel Besteierung op Distanz signéiert. D’Yuriko Backes ënnerschreift den éischten internationalen Akt an hirer neier Funktioun. Wéi eng politesch Akzenter wëll si setzen?

“Elo sinn ech mol Finanzministesch. Dat ass schonn eng ganz grouss Erausfuerderung fir mech. Dat sinn elo Dossieren, op déi ech mech wëll konzentréieren.”

Am Laf vum Moien ass en Telefonsgespréich mam President vum Eurogrupp, dem iresche Finanzminister, virgesinn. Et stéing vill um Programm, europäesch, international an och national, wou jo beispillsweis schonn un der Grondsteierreform geschafft gëtt. Wéi hire Virgänger a Vertraute Pierre Gramegna wëll och d’Yuriko Backes d’Roll vum Mediateur tëscht den 3 Regierungsparteien iwwerhuelen.

“Ech sinn e Mënsch, dee gär nolauschtert a Solutiounen, Kompromësser fënnt.” Si géif sech wuel fillen, fir d’Roll vum Mediateur ze iwwerhuelen, dat géif hirem Charakter entspriechen.

Joker vum Premier, Konkurrenz fir Lenert?

Als Joker vum Premier gëtt d’Yuriko Backes och alt mol bezeechent. Als Hofmarschall huet si nom Waringo-Rapport d’Reformen um Haff ëmgesat. Als Finanzministesch huet se e Posten iwwerholl, ëm deen DP Politiker sech net schéngen ze räissen. En vue vum Waljoer 2023 kéint d’Yuriko Backes e wichtegt Géigegewiicht sinn zur Gesondheetsministesch an LSAP-Politikerin Paulette Lenert.

“Ech sinn iwwerhaapt net an esou engem Esprit. Si huet wichteg Verantwortungen an der Pandemie gehat. Ech hu meng als Finanzminister. Ech freeë mech, mam Paulette Lenert zesummen ze schaffen, esou wéi mat allen anere Regierungsmemberen”, esou d’Reaktioun.

Fakt ass, datt de Walkampf dëst Joer schonn ufänke wäert. Neiland fir d’Yuriko Backes, déi 2023 am Zentrum fir d’DP kandidéiere wäert. Rotschléi kéint se och hei vun hirem Virgänger Pierre Gramegna kréien. Di zwee fréier Diplomaten hu sech 1999 a Japan kennegeléiert.

Eng Foto mat Geschicht

De Pierre Gramegna war deemools Ambassadeur zu Tokyo. D’Yuriko Backes hat 6 Méint laang op der Plaz geschafft, fir eng Staatsvisitt vum Grand-Duc virzebereeden. Zanterhier wiere si an hir respektiv Familljen gutt Frënn, esou d’Yuriko Backes. Hannert hirem Büro hänkt eng Foto, déi de Pierre Gramegna viru laanger Zäit zu Kyoto gemaach huet an hir geschenkt hat. Mat all neiem Job ass d’Foto matgeplënnert. Vum Ausseministère an de Staatsministère an d’Représentatioun vun der EU Kommissioun, dunn an de Palais an elo an de Finanzministère, an dem Pierre Gramegna säin ale Büro!

Der Yuriko Backes hir éischt Auslandsrees féiert e Méindeg op Bréissel, wou den Eurogrupp zesummekënnt. D’Geleeënheet fir déi nei Finanzministesch, hir europäesch Homologe kennenzeléieren.