A senger Neijoerschusprooch en Donneschdeg den Owend huet de Parteispriecher vun deene Lénken, de Gary Diderich, e Gedankenexperiment gemaach.

Hien huet sech gefrot, wat wuel passéiert wier, wann ee sech an deene leschten 2 Pandemie-Joer mat der selwechter Suergfalt anere Sujeten higinn hätt, wann een de Prinzip, deen zäitweis an der Covid-Kris gegollt huet, op all d'Politikfelder vun aktuelle Krisen applizéiert hätt. A sengem Gedankenexperiment schwätzt hie vum Prinzip, datt d'Gesondheet vun de Leit géing iwwert dem Dréine vun der Ekonomie stoen an iwwert dem Dogma, datt de Staat keng Scholden dierf maachen. Dëse Prinzip sollt dann och nach op dat soziaalt, psychescht a kulturellt Wuel vu jidderengem ausgebreet ginn. An zwar an de Grenze vun deem, wat fir d'Biodiversitéit an d'Klima ze verdroen ass. E Prinzip, deen, wéi hie fënnt, och a Form vu Staatsziler an der Verfassung sollt festgehale ginn.

Der Regierung géing et u sozialem a politeschem Courage souwéi u Solidaritéit feelen. Wat schif leeft wier nämlech scho laang bekannt: D'Aarmut, déi klemmt, d'sozial Ongläichheeten, déi ëmmer méi auserneegeet an d'Wunnengspräisser, déi explodéieren, fir nëmmen e puer Beispiller ze nennen. Et misst een de Realitéiten an d'A kucken, fir se kënnen ze veränneren. An et misst een ophalen, esou Realitéiten an de "blanne fräie Maartdogma" bewosst oder onbewosst als Fatalitéit ze akzeptéieren. "Se sinn d'Resultat vu politesche Choixen an et ass un eis ze decidéieren, ob a wéi mir méi a méi ökosozialistesch Äntwerte mat de Leit op d'Erausfuerderunge vun haut wëlle fannen", betount de Gary Diderich.

D'nächst Woch wëllen déi Lénk sech dann och zum Sujet Impfflicht positionéieren an hunn dofir hir Membere befrot. D'Fro Impfflicht, Jo oder Nee misst ee sech awer elo just stellen, well et keng gutt Krise-Gestioun ginn hätt an och d'Impfcampagne net gutt gewiescht wier, heescht et och nach.