Dat beleeën d’Zuelen vum Statec. De Baupräis-Index ass tëscht Abrëll an Oktober zejoert ëm bal 5% geklommen, op 1 Joer gesinn esouguer ëm 9%.

Et géif zwee Haaptgrënn fir déi Hausse ginn, schreift de Statec: engersäits den Index, deen am Oktober zejoert erfall ass, an haaptsächlech d’Baumaterialien, déi ëmmer méi deier ginn, haaptsächlech d’Holz.