Weider mellt d'Police, datt an der Stad en Drogendealer verhaft an am Raum Keel en Auto saiséiert gouf.

Den 11. September 2021 soll déi gesichte Persoun zu Esch op enger Bank Suen opgehuewen hunn. Dat mat enger Kreditkaart, déi si geklaut huet. All d'Infoe si fir d'Police vun Esch ënner 244 50 1000 oder Police.ESCH@police.etat.lu. Les photos diffusées sur ce site sont soumises à des droits d’auteurs et ne peuvent être copiées, modifiées, vendues, sans l’autorisation préalable du propriétaire du site en question. Da gouf géint Mëtternuecht am Garer Quartier an der Stad eng Persoun verhaft, déi Droge verkaf huet. Wéi de Verdächtege fortgelaf ass, huet hie méi Bulle mat Drogen ewechgehäit. Hie konnt awer vun der Police agefaangen a vum Parquet verhaft ginn. Ënner anerem goufen 21 Bulle Kokain saiséiert. De Mann koum nach e Freideg de Moie virun den Untersuchungsriichter. Eng Stonn méi fréi gouf der Police en Automobilist gemellt, deen am Raum Schëffleng/Keel e Schëld soll ëmgerannt hunn an trotz engem Platten einfach weidergefuer ass. D'Gefier konnt kuerz Zäit méi spéit vun enger Patrull lokaliséiert ginn. De Chauffer hat däitlech ze vill gedronk a an d'Beamte wollten him e Fuerverbuet ausstellen. Dëst war awer schwiereg, well de Mann guer kee Permis hat. Dowéinst gouf de Parquet informéiert an den Auto gouf saiséiert.