D'Crèchë sinn en héichsensibelen Domaine, wou et keen Homeoffice gëtt an ee mat Kanner schafft, déi net geimpft sinn.

"Den Tracing vun infizéierte Kanner ass deen aktuellen Challenge, nieft dem CovidCheck, deen e Méindeg beim Personal ufänkt". Dat ass den aktuellen Tenor an de Lëtzebuerger Crèchen.

D'Crèche sinn en héichsensibelen Domaine, wou et keen Homeoffice gëtt an ee mat Kanner schafft, déi net geimpft sinn. Dat stellt de Secteur natierlech virun enorm Erausfuerderungen. Eng dovunner ass de Manktem u Personal, wéi den Arthur Carvas, President vun der Federatioun vun den Accueil-Strukture FELSEA, erkläert.

Extrait Arthur Carvas

"Mir wëllen net d'Qualifikatiounen no ënnen opmaachen, well et brauch een awer e bësse Formatioun, fir eng Betreiung ze maachen. Déi Usätz, déi et dann nach kéint ginn, wier vläicht emol dat eent oder anert Personal am CDD ze hunn, fir kënnen auszehëllefen. Do kéint ee vläicht och op aner Diplomer bei der Adem zeréckgräifen. Mä de Problem ass ëmmer, wéi gitt der engem, dee vu bausse kënnt, de pedagogesche Background, deen e brauch, fir am Alldag am Accueil ze si bei de Kanner."