Den Nationalpresident vun der ADR, de Jean Schoos huet e Freidegowend d'Neijoerschusprooch gehalen. Géint der Enn ass hie perséinlech an emotional ginn.

Fir d’éischt huet hien awer géint d’Politik vun der Majoritéit gewiedert.

D’Diskussioun di lo ëm d'Impfflicht gefouert gëtt, hätt scho misste leschte Summer gefouert ginn. Iwwert eng sektoriell Impfflicht kéint een diskutéieren, well domat géingen Drëtter geschützt ginn. D’ADR wier awer géint eng generell Flicht, a fir de Choix. Et wier grad Absurdistan komplett zu Lëtzebuerg. Patronen an Employéë kéimen an eng Situatioun, déi sou net gesond wier.

Jean Schoos: Et kéint jo net sinn, datt een a kritesche Strukturen op där enger Säit en 3G Regime hätt, an op där anerer Säit en 2G+ Regime. De Kach zum Beispill deen d'Iessen preparéiert, duerf dat als 3G maachen, mee dierft net zesumme mat anere Leit an engem Sall iessen, wann do den 2G+ gëllt.



Doriwwer eraus war och iwwert d’Reform vun der Verfassung rieds. D’Lëtzebuerger Vollek hätt e Recht drop, per Referendum doriwwer ofzestëmmen, heescht et hei. Schliisslech wier et versprach ginn.



Um Schluss vu senger Ried ass de Jean Schoos dann op Aussoen agaangen, déi de Chefredakter vum Tageblatt an der RTL-Emissioun Background gemaach hat, wou hien ADR-Deputéiert ënner anerem als "nidderträchteg Knaschtsäck" bezeechent hat.

Jean Schoos: "Am schlëmmste war awer fir mech ze gesinn, datt di aner Journalisten sech weder desolidariséiert hunn, nach di Ausso a Fro gestallt hunn. Mä am Contraire, sech als Kämpfer vu wat weess ech eigentlech duergestallt hunn".



Direkt e puer mol huet seng Stëmm versot, wou hien erzielt huet, wéi virun 2 Joer e Frënd vun him ermort ginn ass. Dat just well dësem säi Papp am Opsiichtsrot vun enger däitscher Chemieindustrie gesiess hätt, där d’Press virgeworf hat am Vietnamkrich Agent Orange geliwwert ze hunn. Den Täter hätt d’Dot zanter 50 Joer op Basis vu Presseartikele geplangt. "Dir Press sidd iech guer net bewosst, wat dir fir eng Muecht hutt”, sou de Jean Schoos.