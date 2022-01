Op der Autobunn tëscht Keel a Schëffleng sinn e Freideg den Owend kuerz no 18 Auer zwee Autoen net laanschtenee komm.

En Accident mat zwee Gefierer gouf et och kuerz virun Hallefnuecht an der Stad a Richtung Kockelscheier. Bei béiden Accidenter gouf all Kéiers eng Persoun blesséiert.

Zu Kënzeg krut en Auto e Gefier ze paken, dat an der Rue des Près geparkt war. Dat war kuerz virun 1 Auer um Samschdeg. Och hei mellt de CGDIS ee Blesséierten.