Wéi d'Police matdeelt, kruten 2 Automobilisten an der Nuecht op e Méindeg hire Führerschäin ofgeholl, well se ze vill Alkohol intus haten.

E Freidegowend géint 23 Auer war dat an der Route de Gilsdorf zu Dikrech de Fall, grad ewéi um Samschdeg de Moie géint 6 Auer an der Avenue de la Gare an der Stad.

Iwwerfäll

E Freideg géint 20 Auer goufen 2 Persoune vun 3 Onbekannten an der Rue d'Epernay an der Stad ugeschwat. Eng Persoun ass geflücht, wärend déi aner vun den 3 presuméierten Täter festgehale gouf a säin Hand, grad ewéi de Portmonni geklaut krut.

Géint 23.30 Auer huet eng Persoun gemellt, dass se op der Kräizung vun der Avenue de la Liberté an der Rue de Strasbourg vun engem Onbekannten iwwerfall gouf. Nieft sengem Portmonni krut en och seng Jackett geklaut. D'Police huet sech op d'Sich nom Täter gemaach, dat awer ouni Erfolleg.