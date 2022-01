Wéi de CGDIS mellt huet e Samschdeg den Owend géint 22.45 Auer op der Konsdrëffer Millen en Auto gebrannt.

Nieft dem Ettelbrécker Samu waren och d'Pompjeeë vu Konsdref op der Plaz. Eng Persoun gouf bei deem Brand verwonnt.

Da gouf et nach en Accident kuerz virun 22 Auer um CR126 tëscht dem Waldhaff an dem Stafelter. Hei waren 2 Autoen net laanschtenee komm. Et goufen 2 Ambulanzen op d'Plaz geruff, vu Jonglënster an aus der Stad. Da waren och d'Pompjeeë vun Nidderaanwen a Walfer am Asaz, grad ewéi de Samu aus der Stad.