D'Ëmweltministesch huet e leschte Freideg am Regierungsrot en neien Text virgeluecht.

Nodeem reporter.lu virun engem Joer schonn Onreegelméissegkeete bei der Verwaltung vun der Superdreckskëscht opgedeckt hat, steet elo fest, dass de Kontrakt tëscht der Firma, déi d'Superdreckskëscht bedreift an dem Ëmweltministère juristesch net ze droen ass.

Et ass d'CSV-Fraktioun, déi d'lescht Woch voll Transparenz am Dossier Superdreckskëscht gefuerdert huet. De Kontrakt vun 2018 tëscht der Ëmweltverwaltung an der Firma Oeko-Service Lëtzebuerg, deen iwwer eng Period vun 10 Joer leeft, huet keng legal Basis, sou d'Oppositiouns-Partei. Hei geet et ëmmerhin ëm 97 Milliounen Euro.

Um Méindeg haten dann ënner aneren d'CSV-Deputéiert d'Geleeënheet, eng ganz Rei Froen un déi zoustänneg Ëmweltministesch Carole Dieschbourg ze stellen. Eng ganz ugereegt Diskussioun, sou d'Ministesch, déi des Schrëtt ugekënnegt huet:

"Ech hat e Freideg e Projet de Loi mat an de Regierungsrot. Wou mer d'Finanzéierung vun der Superdreckskëscht, also dee Montant elo drasetzen, deen an deem Gesetz vun 2005 jo net dran ass. Ech mengen, datt hei d'Cellulle Scientifique eng ganz gutt Recherche-Aarbecht gemaach huet, wei haut dat gelies gëtt. Ech mengen, datt d'Gesetz, d'Verfassung an där Hisiicht kloer ass. Dofir hu mir gesot, Voilà, fir dat mer direkt aus deenen Diskussiounen no vir kucken, gi mer e Gesetz op de Wee, fir d'Situatioun ze regulariséieren."

Eng Regulariséierung retroaktiv. Ouni awer um aktuelle Kontrakt, dee weiderleeft, ze fréckelen. Dat geet der Oppositioun net duer.

"Fir eis wär et absolut acceptabel gewiescht ze regulariséieren. Dat vun 2018 bis haut. Eventuell och nach e Joer Karenz. Well sou eng Ausschreiwung mécht sech net vun haut op muer. Ma mir hunn dat an der Vergaangenheet an och haut nach eng Kéier kloer gesot: Mir hätten eis awer gewënscht, datt een dee Kontrakt nach eng Kéier noverhandelt hätt. " sou de Sven Clement vun de Piraten

D'CSV gëtt no den Diskussiounen, déi ëmmerhin zwou Stonne gedauert hunn, der Ministesch nach eng Chance, sech et z'iwwerleeën. Awer nach eng nei Ausschreiwung ënner aneren Bedéngunge wéi 2017 ze maachen.

"Mir sinn jo net déi eenzeg Partei, déi do Bedenken huet. Da muss d'Ministesch sech iwwerleeën, ob si wëll op de Wee goen vun enger 31 - 29 Logik, da kritt si et mat hiren 31 Stëmmen duerch. Dat wësse mer mëttlerweil och. Oder ob se awer villäicht dohinner geet a sech déi Auditten, déi virleien, déi Avisen, déi virleien nach eng Kéier zu Häerz hëlt a sech dat nach eng Kéier am Detail ukuckt. An op där Basis seet: da kucken ech, datt ech eng Léisung fannen, wou ech den Deputéierte kann entgéintkommen," sou d'CSV-Deputéiert Diane Adehm."

Et wier ze einfach, nom Audit an och nom Avis Juridique, déi kloer Froen opwerfen, sou ze maachen, wéi wann een alles einfach esou duerchwénke kéint.

De Communiqué

Aktioun SuperDrecksKëscht: Carole Dieschbourg presentéiert neit Finanzéierungsgesetz a lueft juristesch Aarbecht vun der Chamber (17.01.2022)

Communiqué par : ministère de l'Environnement, du Climat et du Développement durable No der Publikatioun vum Avis juridique vun der Cellule scientifique vun der Chamber huet d'Ministesch fir Ëmwelt, Klima an nohalteg Entwécklung, Carole Dieschbourg, reagéiert an haut an der gemeinsamer Sëtzung vun der Ëmweltkommissioun a vun der budgetärer Kontrollkommissioun de Memberen matgedeelt, dass d'Regierung en neie Finanzéierungsgesetzesprojet ugeholl huet, dee kuerzfristeg an der Chamber déposéiert wäert ginn.

Dëst garantéiert d'Verfassungskonformitéit par rapport zum Artikel 99, a stärkt domat d'Rechtsgrondlag vun der Aktioun SuperDrecksKëscht. D'Ministesch huet dobäi déi nei Cellule scientifique als exemplaresch fir d'Rechtsstaatlechkeet an d'wëssenschaftlech Ënnermauere vun der parlamentarescher Aarbecht gelueft.

D'Carole Dieschbourg huet an deem Zesummenhang nach eng Kéier rappelléiert, dass d'Diskussioun ronderëm den Avis vun der Cellule scientifique, deen d'Fro vun der Verfassungskonformitéit vum Gesetz vun 2005 opwërft, wäit iwwert d'SuperDrecksKëscht erausgeet.

Des Weideren huet d'Ministesch sech de Froe vun den Deputéierten zur Aktioun SuperDrecksKëscht gestallt. D'Carole Dieschbourg huet an dësem Kontext profitéiert fir de Fortschrëtt bei der Ëmsetzung vum Audit, deen am Hierscht 2021 presentéiert gouf anzegoen. Op Initiativ vum Ëmweltministère ass de Comité d'accompagnement schon am November 2021 vun der SuperDrecksKëscht nees nei agefouert, an nei besat ginn.

Dëse Comité, zu deem Vertrieder vum Finanzministère, vum Inneministère, vum Ëmweltministère a vun der Ëmweltverwaltung zielen, wäert an den nächste Méint d'Moderniséierung vun der Aktioun SuperDrecksKëscht, op Basis vun de Recommandatiounen aus dem Audit virun dreiwen. E weidere Punkt vun der Ëmsetzung ass d'Iwwerschreiwung vun der Marque „Aktioun SuperDrecksKëscht" op de Staat, dee mëttlerweil an d'Weeër geleet gouf.

Äntwerten op d'gestallte Froe vun der Oppositioun

1. Warum wurden im Rahmen des SuperDrecksKëscht-Audits im vergangenen Jahr lediglich Teilbereiche analysiert?

Der Rahmen für die Analyse von 2021 wurde auf Basis der Fragen der Abgeordneten, der Fragen aus der Presse und allgemeinen Fragen der Transparenz erstellt. Es sei in diesem Kontext zu bemerken, dass die Analyse vorrangig auf den Vertrag des Luxemburger Staates mit der Firma OSL eingeht. Der Rahmen der durch das Umweltministerium vorgenommenen Analyse hat den Handlungsspielraum des Staates, in seiner Rolle als Auftragnehmer in Bezug auf einen privaten Dienstleister, ausgeschöpft.

2. Warum wurde die öffentliche Ausschreibung 2017 nicht in die Teilbereiche Beratung, Transport und Weiterbildung aufgespalten?

Das Gesetz vom 25. März 2005 beschreibt die Aufgaben (Art1.) der SDK. Dieses Gesetz definiert die Basis der Aktion SuperDrecksKëscht (SDK). Die SDK wird hier als eine gesamtheitliche Aktion, in der die verschiedenen Aufgaben miteinander verbunden und aufeinander abgestimmt sind, definiert. Demnach erfolgte die Ausschreibung der Aktion ganzheitlich, dies sowohl für die Ausschreibung von 2007 wie jene von 2017.

Um dennoch der Tatsache Rechnung zu tragen, dass sich verschiedene Akteure mit unterschiedlichen Spezialtäten bewerben können/dürfen, haben die jeweiligen Ausschreibungen der Aktioun SuperDrecksKëscht immer explizit die Möglichkeit der „association momentanée“ vorgesehen.

3. Warum wurde die Kommission für öffentliche Ausschreibungen nicht um ein Gutachten ersucht?

Der Präsident der Abgeordnetenkammer hat am 28.9.21 die Ministerin gebeten, verschiedene Dokumente für der „Commission du Contrôle de l’exécution budgétaire“ zur Verfügung zu stellen. In dem Zusammenhang wurden der Abgeordnetenkammer am 1 Oktober 2021 verschiedene Dokumente übermittelt. In diesen Dokumenten befand sich sowohl die Anfrage als auch die Antwort der erwähnten Kommission für öffentliche Ausschreibungen. (Das Gutachten ist dieser Pressemitteilung beigefügt.)

4. Wer kontrolliert bei SDK die Rechnungen?

In der Analyse des Umweltministeriums, die im September 2021 der Abgeordnetenkammer übermittelt wurde, ist auf den Seiten 37 ff nachzulesen, wie die Rechnungen im Detail kontrolliert werden. Dazu sei auch noch auf die Antwort auf Frage 5 verwiesen, welche weitere Erläuterungen gibt. (Der bereits veröffentlichte, vollständige Bericht ist dieser Pressemitteilung beigefügt.)

5. Wer übt die Kontrolle über die kontrollierenden Instanzen aus?

Die monatlichen Rechnungen der SDK beinhalten sämtliche Details sowohl über die Ausgaben als auch über die Einnahmen.

Diese Rechnungen werden von der Umweltverwaltung kontrolliert. Die Kontrolle beinhaltet eine Überprüfung der Opportunität und der Plausibilität der Ausgaben sowie auch eine buchhalterische Überprüfung sämtlicher verrechneter Summen. Zur Kontrolle gehört auch die zeitliche Entwicklung verschiedener Indikatoren wie z.B. der Preis pro kg eingesammelter Problemstoffe, die mittleren Kosten der Beratung pro Betrieb oder auch die mittleren Beratungs-Stunden pro Betrieb.

Die von der Umweltverwaltung geprüften Rechnungen werden dann der „Direction du contrôle financier“ vorgelegt. Erst nach deren Freigabe kann die Rechnung ausbezahlt werden.

6. Wer ist Franchise-Nehmer der Marke „SuperDrecksKëscht“? In der Analyse des Umweltministeriums, die im September 2021 der Abgeordnetenkammer übermittelt wurde, ist auf den Seiten 73 und 74 die Liste der Franchise-Nehmer nachzulesen. (Der vollständige Bericht ist dieser Pressemitteilung beigefügt.)

7. Wer ist der Empfänger der durch die SDK-Franchise-Nehmer zu entrichtenden Gebühren? In der Analyse des Umweltministeriums, die im September 2021 der Abgeordnetenkammer übermittelt wurde, wird auf Seite 69, Punkt 4, dargelegt, dass die Einnahmen durch die Franchiseaktivitäten bei der Rechnungsstellung dem Staat gutgeschrieben werden. Durch die Franchiseaktivitäten sinken somit in der Summe die Ausgaben des Staates für die Aktion der SuperDrecksKëscht. (Der vollständige Bericht ist dieser Pressemitteilung beigefügt.)

8. Warum hat der Staat sich nicht die Markenrechte gesichert?

In dem Vertrag des Staates Luxemburg mit der Firma OSL, werden dem Staat bereits die Markenrechte zugesichert. Diese Aussage ist auch auf der Seite 81 der Analyse von September 2021 zu lesen. Wie von der Analyse vorgeschlagen, hat das Umweltministerium die Überschreibung der Markenrechte auf den Staat in die Wege geleitet. OSL hat in dem Zusammenhang erste Schritte unternommen, um die Markenrechte auf den Staat zu übertragen. (Der vollständige Bericht ist dieser Pressemitteilung beigefügt.)

9. Warum wurde kein „Comité d’accompagnement“ für die „SuperDrecksKëscht“ eingesetzt?

Das Comité d’accompagnement wurde in den 2000-Jahren eingesetzt, um die Finanzierung der Aktion SuperDrecksKëscht zu analysieren und Vorschläge zu unterbreiten, wie die Finanzierung und Ausführung der Aktion gesichert werden kann. Aus diesen Überlegungen entstand das Finanzierungsgesetz von 2005, unter der damaligen Ansicht der CSV-LSAP-Koalition, dass dieses Gesetz die Finanzierung absichert.

In der Folge wurde das Comité d’accompagnement von der CSV-geführten Regierung nicht wieder neu besetzt. Auf Anregen von Umweltministerin Carole Dieschbourg, und aufbauend auf die Feststellungen der von ihr in Auftrag gegebenen Analyse, wurde das Gremium mit dem Arrêté vom 19. November 2021 wieder eingeführt und neu besetzt.

10. Wie kam es zu der Einstellung des Sohnes des Direktors der Umweltverwaltung als Direktor der SDK-Akademie?

Die Einstellungsprozedur ist im Bericht der vom Umweltministerium in Auftrag gegebenen Analyse beschrieben. (Der vollständige Bericht ist dieser Pressemitteilung beigefügt.) Die Einstellung des genannten Mitarbeiters betrifft in diesem Fall ein Arbeitsverhältnis in einer privaten Firma. Für Privatfirmen besteht keine Verpflichtung, Stellen öffentlich auszuschreiben.