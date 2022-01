E Méindeg kuerz virun 18 Auer gouf an der Rue des Scillas eng Foussgängerin vun engem Auto ugestouss, wéi si iwwert d'Strooss wollt goen.

Den Automobilist war doropshi weider gefuer, konnt awer kuerz drop ermëttelt ginn. Déi blesséiert Fra goufe vun de Rettungsdéngschter an d'Spidol bruecht.

Beim Chauffer ass den Alkoholtest zwar positiv ausgefall, allerdéngs ënnert dem erlaabten Taux, wouduerch de Permis net agezu gouf. E Constat iwwert d'Accident gouf erstallt.

Kuerz virun Hallefnuecht gouf zu Keel en Automobilist wéinst senger onsécherer Fuerweis kontrolléiert. Well hien ze vill gedronk hat, huet hie missen de Permis ofginn an et gouf eng Plainte géint hie gemaach.