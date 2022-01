Eng 880 Persoune kruten d'Lëtzebuerger Nationalitéit duerch Naturalisatiounsdemarchen, eng 4.558 duerch d'Optioun an eng 1.363 duerch de Recouvrement.

De Gros vun de Persounen huet hir Originnen a Frankräich, viru Portugal. Duerno kommen d'Belsch, Däitschland, Italien a Groussbritannien.

Et wier e Réckgang am Verglach zu de viregte Joren, wat sech duerch e puer Grënn erkläre léisst. Engersäits well d'Prozedur d'Nationalitéit ze kréien, well een e Lëtzebuerger Virfar huet, geschwënn ausleeft. Anersäits well vill Leit duerch d'Pandemie net konnten a Lëtzebuerg areesen, fir déi néideg Ënnerschrëften ze ginn.

Hei fannt Dir déi komplett Chifferen.

Schreiwes