Een Expertegrupp vu Wëssenschaftler, déi vun der Regierung hiren Avis gefrot goufen, roden op de Wee vun enger partieller Impfflicht ze goen.

Kënnt eng Impfflicht zu Lëtzebuerg oder net? E Mëttwoch ass eng Consultatiounsbebatt doriwwer an der Chamber.

Wat schwätzt fir, wat géint eng Impfflicht? D'Monica Camposeo huet sech fir eis mam Thema befaasst.

D'Experte hu sech fir eng sektoriell Impfflicht ausgeschwat a fir eng fir Leit iwwer 50 Joer. Domat soll "eng gënschteg Balance tëscht den aktuelle Restriktiounen an dem Impfe fonnt ginn", esou d'Dokteren an d'Fuerscher vum Aarbechtsgrupp.

Si bezéie sech op d'Erfarungswäerter, déi mer a bal zwee Joer Pandemie gesammelt hunn. An den Zuele vun der Santé gëtt och d'Alterskategorie berécksiichtegt. An do gesäit een, dass zanter dem Ufank vun der Pandemie vun all de Leit, déi hu missen hospitaliséiert ginn, 73,6 Prozent iwwer 50 Joer al waren.

Op der Intensivstatioun ass d'Verdeelung nach méi däitlech. Zielt een do d'Alterskategorien iwwer 50 zesummen, kënnt een op 80,2 Prozent.

Aus den Zuele vun der Santé geet awer net ervir, wéi vill vun dëse Leit net geimpft, respektiv geimpft sinn. An et muss een, fir komplett ze sinn, och präziséieren, dass dës Donnéeën aus de viregte Varianten ervirginn.

De Grupp réit och, dass d'Mataarbechter aus dem Gesondheets- a Fleegesecteur sech missten impfe loossen. D'Pro-Argument, dat hei genannt gëtt, ass, dass de sougenannte Cordon Sanitaire soll oprecht erhale ginn. Et soll verhënnert ginn, dass sech ze vill Personal gläichzäiteg ustécht an dann op der Aarbecht feelt. Bei net-geimpfte Persoune kënnt jo d'Quarantän bei Kontakt-Fäll nach dobäi. Woubäi dat awer eng politesch Decisioun ass, wie wéi laang a Quarantän muss. An et stellt sech och d'Fro, ob eventuell Leit dem Beruff de Réck dréinen, well si sech net wëllen impfe loossen. An dat wier dann op der anerer Säit och e Problem fir de Fonctionnement vum Santés- a Fleegesecteur. Well zwee Drëttel vun de Leit an deem Beräich Frontaliere sinn, ginn et keng Daten dozou, wéi vill Leit geimpft sinn, respektiv wéi vill Leit dat géing betreffen.

Och wann ee sech eens gëtt iwwer eng Impfflicht fir Leit iwwer 50 Joer, respektiv sektoriell, stelle sech awer nach ganz vill Froen.

Eng Fro ass natierlech déi vun der Gültegkeet. Do hat den Experterot bis Juni 2024 virgeschloen. Natierlech misst een dat awer och kënne beleeën, respektiv upassen, falls ee mierkt, dass et net méi noutwenneg ass.

Mir wësse jo mëttlerweil, dass den Impfschutz noléisst. Da stellt sech och d'Fro, ob a wéi dacks een an deem Zäitraum verflicht wier, sech boosteren ze loossen. Rezent hat d'Europäesch Medikamentenagence awer virun ze vill boostere gewarnt. Domadder kéint een den Immunsystem iwwerfuerderen, heescht et, wann ee sech reegelméisseg a kuerzen Ofstänn impfe léisst.

Eng aner Fro ass och déi vum Impfstoff. Zum Beispill soll jo en adaptéierte Vaccin géint Omikron op de Marché kommen. Misst dann all Persoun, déi elo scho vollstänneg geimpft a geboostert ass, sech nach emol domadder picke loossen? Respektiv, wat maache mer, wann nei Variante kommen?

Beim Timing ass och onkloer, vu wéini un d'Impfflicht soll gëllen. Wann dat sou séier wéi méiglech soll sinn, da géinge sech d'Leit warscheinlech virum Summer impfe loossen. Do misst een da kucken, ob den adaptéierte Vaccin eventuell e méi laange Schutz bitt. Wann net, da wieren déi Leit am Wanter jo net méi protegéiert. An no bal zwee Joer Pandemie hu mer jo gesinn, dass de Wanter tendenziell ëmmer méi schwéier ass.

An dann natierlech d'Fro vun de Strofen, wéi gëtt iwwerhaapt kontrolléiert, respektiv bestrooft? Verschidden europäesch Länner gi jo op de Wee vu Geldstrofen.

Ee Wee wier et zum Beispill, bei enger sektorieller Impfflicht, dass de Patron den Impfstatus misst kontrolléieren. Respektiv et géing scho gepréift ginn, ier een agestallt gëtt. Bei enger Impfflicht vu 50 Joer un ass dat scho méi komplizéiert. A bei de Geldstrofen ass d'Kritik, dass et keng Impfflicht fir Aarmer soll sinn. Et riskéiert een nämlech, dass eng Persoun, déi sech et leeschte kann, einfach bezilt, soulaang d'Flicht gëllt an eng aner Persoun sech déi Optioun net leeschte kéint.

Et ass schlussendlech eng politesch Decisioun, dofir huet d'Regierung och déi Consultatiounsdebatt e Mëttwoch an der Chamber ugefrot. Déi meescht vun de Parteien hu sech awer scho positionéiert.