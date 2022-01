Deen een oder aneren dierft e Militärfliger gesinn hunn, deen deels op niddereger Héicht e puer Schlaufen iwwer der Stad Lëtzebuerg geflunn ass.

Op Nofro hi si mer am Verdeedegungsministère gewuer ginn, datt et sech ëm e belschen A400M handelt, deen zur belsch-lëtzebuerger Unitéit gehéiert.

De Fliger CT-04 war zu Bréissel gestart a fir Trainingszwecker ënnerwee, eben och iwwer Lëtzebuerg.