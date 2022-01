Wéini gëllt een als geboostert, wann een Johnson&Johnson krut? A wéi ginn déi ënnerschiddlech Impfschemae mat deem Vaccin op den Zertifikater festgehalen?

Dat si Froen, déi de Moment souwuel am Ausland wéi och hei zu Lëtzebuerg fir vill Diskussiounen an Onkloerheete suergen.

Den Impfstoff vu Johnson & Johnson war am Ufank extrem beléift, well anescht wéi bei den mRNA-Impfstoffer wéi Moderna oder Biontech/Pfizer just eng Dosis néideg war, fir als komplett geimpft ze gëllen. Ma zanter der d'Booster-Impfung ginn et eng ganz Partie Onstëmmegkeeten. Wärend nach virun enger Partie Woche Leit, déi mat Johnson geimpft an duerno geboostert goufen, en Zertifikat kruten, op deem 3/3 stoung - nämlech also wéi wann ee mat engem mRNA-Impfstoff 3 Mol geimpft gouf, huet dat net just am Ausland, mee och zu Lëtzebuerg elo geännert an et steet just nach 2/1 drop.

D'Santé huet eis schrëftlech erkläert, datt dës Ännerung gemaach gouf, fir EU-konform ze sinn. Fir en Interview stoung bis ewell keen zum Thema zur Verfügung. An der schrëftlecher Äntwert heescht et weider, datt d'Decisioun op EU-Niveau geholl gi wier, well den 3/3, wéi e bis ewell op den Zertifikate stoung, de facto falsch wier. D'Ännerung um Zertifikat géif awer trotzdeem dat nämmlecht aussoe wéi virdrun, ausser et géif sech am Laf vun der Zäit erausstellen, datt den Impfschema fir déi Leit, déi Johnson kruten, nach eemol géif geännert ginn. D'Santé deelt donieft mat, datt déi concernéiert Leit an den nächsten Deeg e Bréif heem geschéckt kréien, wou et weider Erklärungen zu den Ännerungen an hirem Impf-Zertifikat géife ginn a präziséiert, datt d'CovidCheck-App keen Ënnerscheed tëscht dem 3 vun 3 oder dem 2 vun 1 géif maachen.

An Däitschland dogéint gouf aktuell decidéiert, datt ee mat enger Dosis vun Johnson & Johnson net méi als komplett geimpft a mat zwou och net méi als geboostert gëllt.

D'Santé huet iwwerdeems nach an enger schrëftlecher Äntwert drop verwisen, datt den Avis vum Conseil Supérieur des Maladies Infectieuses ofgewaart géif ginn an de Gesondheetsministère da Stellung géif huelen.