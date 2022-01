En Dënschdeg den Owend hunn déi Responsabel vun der Gemeng zwee grouss Projeten der Ëffentlechkeet virgestallt.

Engersäits de PAP vum neie Quartier Faiencerie am Rollengergronn. Also do, wou Villeroy et Boch wärend 175 Joer Parzeläin produzéiert huet. An da geet et och en neie Bebauungsplang fir d'Stäreplaz. D'West Entrée vun der Stad, déi zanter 30 Joer Politik an Architekten beschäftegt. 3 Hektar déi zanter Joerzéngt brooch leien.

Um Internetsite Luxatlas fënnt e Bebauungsplang fir d'Stäreplaz vun 1969. Den Ufank vun engem bis Haut onendlechen Gewulls wat an Tëschenzäit zum Trauerspill gouf. Deemools scho goufe sech Gedanke gemaach, de Quartier nei ze gestalten.

Dréie mer d'Rad vun der Zäit weider. An d'Enn vun den 80er Joren. D'Buergermeeschtesch vun der Stad Lëtzebuerg Lydie Polfer presentéiert 3 Maquetten, wéi sech d'Stäreplaz an Zukunft presentéiere kéint.

Sou séier wéi méiglech sollten d'Pläng ëmgesat ginn. E fromme Wonsch, deen net an Erfëllung goung. Virop well et dem Staat iwwer d'Jore just gelongen ass, 49% vun den Terrain a säin Besëtz ze kréien.

Ëmmer nees louchen ambitiéis Bebauungspläng um Dësch. Wei 1994. Mä mat virun allem engem Promoteur huet e Aarmdrécken ugefaange, dat déi successiv Buergermeeschter, Polfer - Helminger - Bettel an nees Polfer, grad wéi déi zoustänneg Bauteminister bis Haut ouni Zweiwel net vergiess hunn.

D'Stäreplaz huet sech zum gëllene Schandfleck vun der Stad Lëtzebuerg delabréiert. Lues a lues sinn d'huel Zänn an e Koup gefall, iert de Bagger hinnen e leschte Stouss gouf.

2009 koum ënnert dem Buergermeeschter Paul Helminger nei Hoffnung op. Butteker, Büroen a Wunnengen sollten Endlech aus dem Buedem schéissen. Ze massiv, ze héich a weidert Gestreits ënner Promoteuren, sou bloufen alt nees d'Bagger am Schapp.

Alt nees ee Projet, dee säin Wee net duerch de Lëtzebuerger Jungel gepackt huet. D'Onkraut konnt fir e weidert Joerzéngt opootmen.

Dësen Dënschdeg gouf also en neien Ulaf geholl. En neien Plan d'Aménagement Particulier läit um Dësch. Mat alt nees der grousser Fro: kommen d'Bagger endlech an den Asaz. Kritt d'Stad Lëtzebuerg eng moderne, würdeg West-Entrée, wou Wunnen, Schaffen, Akafen a Mobilitéit kombinéiert ginn?