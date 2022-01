An den éischten 10 Méint vum leschte Joer sinn d'Passagéierzuele bei der Luxair ëm 68 Prozent erofgaangen am Verglach zum Joer virdrun.

Erausfuerderunge fir d'Lëtzebuerger Aviatioun/Maxime Gillen

De Volet Luxair-Tours, also vum Rees-Operateur vum Grupp, hat dogéint eng ganz gutt Performance am leschte Joer, esou de Mobilitéitsminister François Bausch en Dënschdeg an der Chamber. Och am Cargo-Beräich, also dem Transport vu Wueren, hätt d'Pandemie éischter e positiven Effekt gehat. 2019, also nach virun der Corona-Kris, hätt d'Cargolux schonn e ganz gutt Joer gehat, esou de Minister. An dat wier awer esouwuel 2020 wéi och 2021 nach eng Kéier massiv getoppt ginn.

Allgemeng huet d'Aviatioun weltwäit an natierlech och zu Lëtzebuerg zolidd ënnert der Corona-Pandemie gelidden. D'Passagéierzuele si massiv agebrach an och déi staark Croissance, déi de Fluchhafen déi lescht Jore kannt huet, wier duerch dës Kris gebrach ginn, esou den CSV-Deputéierte Serge Wilmes, deen d'Aktualitéitsstonn iwwert d'Situatioun vun der Aviatioun zu Lëtzebuerg an hir Erausfuerderunge fir d'Zukunft ugefrot hat. Zu de gréissten Erausfuerderunge vun der Aviatioun weltwäit gehéiert d'Reduktioun vun der Belaaschtung op d'Ëmwelt. Ma och d'Fluchhäfe misst weider Efforte maachen, fir méiglechst klimaneutral ze funktionéieren, esou de Minister. An doru géif och hei am Land aktiv geschafft ginn.

Mat CO2-neutrale Motorisatioune fir Fligere rechent de Minister iwwerdeems fréistens a ronn 15 Joer. Bis dohi misst een Iwwergangssolutiounen notzen, wéi zum Beispill synthetesch Brennstoffer, sougenannt E-Fuels.

E weidere Moyen, déi schiedlech Emissiounen ze reduzéieren, wiere méi modern Maschinnen, esou den CSV-Deputéierte Serge Wilmes.

De François Bausch war zwar wuel d'Accord domat, dass d'Flotte vu Luxair a Cargolux musse moderniséiert ginn, ma huet och ze bedenke ginn, dass e Fliger, deen haut kaaft gëtt, am Prinzip op d'mannst 20 Joer am Asaz ass an dat deemno keng einfach Decisioun ass.

D'Deputéiert vun déi Lénk Myriam Cecchetti huet iwwerdeems nach op déi deels ganz schwiereg Situatioun vum Personal vu Fluchhafen an Airline, dat wéinst der Corona-Pandemie huet mussen entlooss ginn oder duerch de Chômage partiel zolidd Aboussen am Akommes hat. Derbäi kéim ënnert anerem, dass d'Aarbechtszäite fir Piloten a Fluchbegleeder am Chômage partiel anescht géife gerechent ginn an d'Limitatioun vun de Fluchstonnen deelweis opgehuewe ginn, wat dozou géif féieren, dass deels méi Stonnen a manner Deeg géife geflu ginn an dat fir manner Suen an der Pai, esou d'Deputéiert.