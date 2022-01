Wéi de CGDIS matdeelt, goufen et um Dënschdeg véier liicht Blesséierter bei enger Rei Accidenter uechtert Land.

Kuerz no 18.30 sinn zu Esch am Rond-point Rammerech véier Autoen accidentéiert. Zwou Persoune goufe liicht blesséiert. Am Asaz waren d'Rettungsdéngschter vun Esch souwéi d'Ambulanze vu Monnerech an Esch.

Um 20.30 Auer koum et op der A13 tëscht Munneref an Helleng zu engem Accident tëscht zwee Gefierer. Och hei gouf eng Persoun liicht blesséiert. De Rettungsdéngscht vu Réimech an d'Ambulanze vu Munneref an Uespelt waren op der Plaz.

E weidert Accident war géint 22 Auer zu Räichel an der Rue de Saeul geschitt. Ee liicht Blesséierte gouf vun de Rettungsdéngschter vu Reiden versuergt.