Et ginn dann nees Ännerunge bei de Coronamesuren an der Schoul, an zwar am Cycle 1 – also der fréierer Spillschoul.

Vum nächste Freideg u gëtt och do de verstäerkten Testing agefouert. Dat heescht, wann et e positive Fall gëtt, da mussen d‘Kanner net méi direkt an d‘Quarantän, mä se maachen dann eng Woch laang all Dag e Schnelltest, wann d’Elteren hir Erlabnis dofir ginn. Eréischt vum. 6 Infektiounsfall u muss d‘Klass a Quarantän. D‘Enseignantsgewerkschaft SNE kritiséiert dës Lockerung vun der Quarantän e Mëttwoch de Moien an engem Communiqué. Besonnesch an der Alterskategorie wieren déi meescht Kanner den Ament net geimpft an et géing keng Maskeflicht ginn. Den SNE warnt virun enger "Durchseuchung" vun der Grondschoul, besonnesch mat Bléck op déi aktuell Rekordzuelen un Neiinfektiounen hei am Land.