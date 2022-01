D’Strofen am Fall vum Mëssbrauch vun engem Mannerjärege solle verschäerft ginn. Den entspriechende Gesetzprojet huet d’Justizministesch virgestallt.

"Dispositiounen am Code penal iwwert d’sexual Gewalt géint Mineure goufen iwwerschafft", sou d’Sam Tanson.

Eng Rëtsch technesch, ma och juristesch Punkte goufen dofir geännert. Dat fir Begrëffer besser ze definéieren, mä och, wat d’Verjärungsfristen ubelaangt.

D’Verjärungsfrist bei Vergewaltegung vu Mannerjärege soll an Zukunft eropgesat ginn. Bei verschiddenen Dote soll se souguer ganz opgehuewe ginn. De Consentement also d’Awëllegung zu engem sexuellen Acte wäert am Code pénal kloer definéiert ginn.

Et soll festgehale ginn, datt eemol "Jo" net ëmmer "Jo" heescht an dass de Consentement och wärend dem Acte kann zréckgezu ginn. Och wann d’Affer sech net wiert, gëllt dat net méi als Zoustëmmung, wann et Nee seet.

D’Vergewaltegung an d’Atteinte à l’intégrité sexuelle géingen am Projet de loi méi prezis a large formuléiert ginn, sou d’Sam Tanson. Sou datt dësen Tatbestand net nëmme fir Doten a physescher Präsens gëllt, mä och bei Doten, déi am Internet begaange ginn. Den Term „"Atteinte à l’intégrité sexuelle" soll dann an deem Kontext de fréieren Term vum "Attentat à la pudeur" remplacéieren.