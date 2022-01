Wéi d'Police mellt gouf kuerz virun 1 Auer an der Nuecht en Abroch an e Lokal an der Rue Adolphe Fischer an der Stad gemellt.

Am Laf vun den Ermëttlunge goufe kuerz drop véier Verdächteger an der Rue de Strasbourg ermëttelt. Op Uerder vum Parquet gouf eng Persoun festgeholl a koum de Moie virun den Untersuchungsriichter.