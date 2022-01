Den Ex-SREL-Chef des Opérations geet awer géint d'Decisioun vun der Cour d'appel a Cassatioun.

No engem positiven Avis vun der Chambre de l'instruction huet d'Cour d'appel vun Nanzeg e Mëttwoch den Arrêt geholl, datt de fréiere Geheimdéngscht-Mataarbechter Franck Schneider kann un d'USA ausgeliwwert ginn. Wéi et an deem Arrêt, deen RTL virläit, heescht, géif d'Demande vun der amerikanescher Justiz-Verwaltung am Kader vun der OneCoin-Affär an der Form an am Fong de Krittären entspriechen, déi eng Ausliwwerung justifiéieren. Wuertwiertlech heescht et "la Cour émet un avis favorable" fir d'Ausliwwerungsdemande vun den USA.

Den Ex-SREL-Chef des Opérations geet géint d'Decisioun vun der Cour d'Appel a Cassatioun. Dat krut RTL géintiwwer vun der Affekoten-Ekipp vum Franck Schneider confirméiert. Dës Affekoten haten och gefrot, datt eng Rëtsch juristesch Froen a Relatioun mat der Ausliwwerungsdemande vum Europäesche Geriichtshaff sollte gekläert ginn - d'Nanzeger Riichter hunn dës préjudiciell Froen awer als net begrënnt zeréckgewisen.

De Franck Schneider, dee no senger Zäit beim SREL 2008 d'Sécherheetsfirma Sandstone gegrënnt hat, war Enn Abrëll zejoert kuerz virun der Lëtzebuerger Grenz am franséische Grenzgebitt op Demande vun enger New Yorker Riichterin verhaft ginn.

Hie steet ënner Verdacht, an eng Affär vu Bedruch a Geldwäsch mat der Kryptowärung "OneCoin" verwéckelt gewiescht ze sinn. Do derhannert verstoppt sech e Bedruchsscheema am Pyramiden-Système, wou d'Investisseuren am grousse Stil bedru ginn.

Lëtzebuerg hat net gefrot, datt de fréiere SREL-Mataarbechter soll ausgeliwwert ginn.

De Franck Schneider koum ewell am November zejoert ouni Kautioun provisoresch fräi an huet misste mat enger elektronescher Foussfessel doheem bleiwen - dëst gëllt dann och weider, bis d'Geriicht an der Cassatioun iwwert seng Ausliwwerung tranchéiert.

2020 stoung de Frank Schneider an der SREL-Affär hei am Land viru Geriicht, wou et ëm eng Oflauschter-Aktioun 2007 op den deemolege Premier Jean-Claude Juncker goung.

Dee Prozess war mat engem Fräisproch op en Enn gaangen.