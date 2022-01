Déi gréisst Decharge am Minett gouf ëm 2/3 reduzéiert an aner Dechargen am Land packen déi zousätzlech Belaaschtung net.

Eng katastrophal Situatioun fir de Bausecteur, déi riskéiert, net méi z'erdroen ze ginn, sou bezeechent de Roland Kuhn d'Lag den Ament, wat déi ronn Dosen Bauschutt-Deponien am Land ugeet.

Ursaach ass, datt d'Capacitéit vun der gréisster Decharge am Minett zu Suessem vun 10.000 op 3.000 Tonnen Buedem reduzéiert gouf. Deemno mussen aner Dechargen ugesteiert ginn, déi vun Colmar-Bierg zum Beispill géif déi zousätzlech Belaaschtung awer net packen.

De Probleem vun den Deponien, un deenen et feelt, huet ewell e Baart an ass iwwer 4 Joerzéngten al. De Roland Kuhn, President vun der Federatioun vun de Lëtzebuerger Baufirme formuléiert eng kloer Revendicatioun. Etüde goufe gemaach, wou erauskoum, datt ee 15 Decharge misst hunn, ma aktuell hätt een der vläicht 6 grousser an 3 méi klenger, esou de Roland Kuhn. Elo gouf dann och d'Decharge zu Suessem, wou normale Buedem deposéiert gëtt, erofgesat. An zanter 3 Joer, erkläert de President vun der Federatioun vun de Lëtzebuerger Baufirmen, probéiert de Bedreiwer déi Decharge auszebauen.

Villes hänkt lo un der Extensioun vun der Suessemer Decharge. Gefuerdert gëtt e séiert administratiivt Handele vun allen implizéierten Acteuren: also Verwaltungen a Gemengen. Well aktuell fäert ee bei der Federatioun, datt verschidde Betriber musse Kuerzaarbecht umellen, well se einfach net méi kënne schaffen. An do géif e Rateschwanz hannendrun hänken, dee ronn 60.000 Aarbechtsplaze betrëfft. Well wann déi eng Entreprise keng Fondatioune méi kënne maachen kënnen och aner Entreprisen den Ausbau net weiderféieren. An dowéinst, esou de Roland Kuhn, misst elo séier geschafft ginn, datt déi néideg Autorisatioune kommen, fir dat alles, wat scho prett ass, ëmgesat kann an dierf ginn.

Well d'Camionen mam Buedem, dee se mussen tippen, méi wäit musse fueren, wéi et u sech ubruecht ass, entstinn eng 10.000 Tonnen C02. Dëst entsprécht den Emissioune vu ronn 1.500 Eefamilljenhaiser.