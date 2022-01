De Michel Malherbe sot: "De gesonde Mënscheverstand muss op allen Niveauen, bei de Privatleit, bei der Gemeng, bei de Ministèrë spillen."

"E Joerhonnerthéichwaasser, wéi mer am Juli haten, wäerte mer an Zäiten vu Klimawandel méi dacks kréien. Och wa keen dat sécher weess, musse mer vläicht lo all 30 Joer domadder rechnen. " Dat sot de Jean- Paul Lickes, Direkter vum Waasserwirtschaftsamt, als Invité vun der Redaktioun um Radio. Ëmsou méi wichteg wier et opzepassen, wou Bebauungszonen ausgewise ginn a wéi gebaut gëtt an Zonen, wou et Iwwerschwemmungsrisiko gëtt.

Däers si sech ënner aneren déi Gemenge-Responsabel vu Miersch bewosst. Am Alldag geet et drëms, en Equiliber tëscht Theorie a Praxis ze fannen.

De 15. Juli d'lescht Joer stoungen zu Miersch eng 400 Haiser ënner Waasser. Dobäi kënnt e Schued u Gemengen-Installatioune vu gutt 3 an eng hallef Milliounen Euro.

Am Mierscher Park weist de Buergermeeschter, wéi héich d'Waasser Mëtt Juli do stoung. Bis un den Daach vun der Buvette. Ronn 4 Meter 30. Op där Plaz, wou Uelzecht, Mamer an Äisch, an anere Wierder d'ganz Waasser aus dem Süden vum Land zesumme kënnt.

"Dat ass einfach esou. Domat musse mer liewen", sou déi spontan Reaktioun vum Michel Malherbe deen eent ervirhieft: Al Mierscher Haiser wei d'Villa Faber hu kee Keller a souguer oft nach e puer Trapen fir bei d'Entrée. De Buergermeeschter hëlt ons mat an den Zentrum bei d'Haus a weist dat souguer dës Kéier, wou all Rekorder gebrach goufen, hei kee Waasser eragelaf ass.

"Do gesäit een dat scho fréier virun 100 Joer, datt déi Leit schonn opgepasst hunn. Haut, wat kann ee maachen. Mir hu jo Plans Sectoriels, mir hu Bebauungspläng. Déi Leit, déi Terrainen hunn, wou se däerfe bauen, och laanscht d'Waasser, fir deenen elo ze soen, dir däerft net méi, dat geet net méi, dat geet net sou einfach. Mir sinn eng demokratesch Stad. Wa mer dat elo géifen am Conseil decidéieren, sinn ech sécher, datt ech ganz vill Plaintë kréien."

De Michel Malherbe weist drop hin, datt honnertjäreg Héichwaasser-Kaarten, wéi se vum Waasserwirtschaftsamt iwwerschafft goufen, stëmmen. An net méi spéit wéi de Mëtteg hat de Mierscher Schäfferot och Rendezvous zu Esch, fir mat de Responsabelen vun der Administratioun iwwer nei Bauprojeten ze schwätzen.

Diskussiounen lafen den Ament och mam Ëmweltministère. D'Gemeng huet sech géint eng Renaturéierung vun der Uelzecht op der Héicht vum Park ausgeschwat. An de Ministère eng Géigepropose 100 Meter méi wäit am Projet 'Rives de l'Alzette' net ugeholl.

"Komm mir maachen do Renaturéierung. Mir huelen do Buedem ewech. Dat däerfe mer alt erëm net. Da gesinn ech net an, firwat solle mer de Park hei oprappen an déi Säit däerfe mer näischt maachen. Da muss ee ganz kloer mat mir a mam Schäfferot ausdiskutéieren. Wat ech och wëll soen: Mir hunn hei d'Mamer, wou mer elo schonn zwee, dräi Joer, oder fënnef Joer waarden, datt renaturéiert gëtt. Mir hu gesot, komm mir renaturéieren d'Mamer. Dat ass alles an der Rei, ma et ass no 5 Joer nach ëmmer näischt geschitt", sou de Buergermeeschter weider.

Déi Responsabel vun der Gemeng sinn op jidder Fall bereet d'Leit ze beroden, Erfarungen auszetauschen, iert gebaut gëtt.