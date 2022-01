Am Geessewee zu Bieles an der Gemeng Suessem entsteet e ganz neie Quartier mat abordabele Wunnengen. 90 Appartementer an 90 Haiser ginn zanter 2018 gebaut.

De Projet am Gessewee ass haaptsächlech fir d'Vente virgesinn a reng fir Wunnzwecker gemënzt, Geschäfter si keng geplangt. Fir dëst Joer plangt d'Société Nationale des Habitations à Bon Marché, kuerz SNHBM, am ganze Land eng 300 nei Wunnunitéiten ze bauen, wat awer an der haiteger Zäit en ambitiéist Zil wier.

D'Demande no Wunnengen ass grouss a klëmmt vu Joer zu Joer. Dat zielt souwuel fir d'Locatioun ewéi fir d'Vente. Ëmmer méi Leit reechen hir Dossiere bei der SNHBM eran. Fir si ass et ganz wichteg, fir Gedold ze hunn. Bei de Präisser hänkt et dovunner of, ob d'Haiser respektiv d'Appartementer fir d'Vente oder d'Locatioun geplangt sinn.

© Christophe Hochard © Christophe Hochard © Christophe Hochard Les photos diffusées sur ce site sont soumises à des droits d’auteurs et ne peuvent être copiées, modifiées, vendues, sans l’autorisation préalable du propriétaire du site en question.

Och zu Nidderkuer gëtt bezuelbare Wunnraum geschaf. Hei sinn 30 Eefamilljenhaiser an 8 Appartementer fir de Verkaf geplangt, zwou Residencë ginn an d'Locatioun. Bal 1.100 Wunnengen hat d'SNHBM d'2021 am Bau.