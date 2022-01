Wéi de CGDIS mellt koum et um Mëttwochowend zu zwou Kollisiounen op eise Stroossen.

Kuerz no 22 Auer koumen am Rond-point Rammerech zwee Autoen net laanschteneen. Zwou Persoune goufe blesséiert. Op der Plaz waren d'Rettungsdéngschter vun Esch a Suessem/Déifferdeng.

E weidert Accident tëscht zwee Gefierer war da géint 22.30 zu Lëntgen an der Haaptstrooss geschitt. Hei gouf kee blesséiert. D'Ambulanz vu Lëntgen an de Rettungsdéngscht aus der Fiels waren am Asaz.