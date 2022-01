D‘Wuelbefannen op der Aarbecht ass genee wéi dat lescht Joer weider um déifsten Niveau zanter 2013.

Dat huet déi neisten "Quality of Work Index"-Enquête vun der Salariatskummer erginn. Wärend déi kierperlech Belaaschtung op der Aarbechtsplaz am leschte Joer erofgaangen ass, ass d'Zuel vun den Aarbechtsstonnen an och d'Disponibilitéit ausserhalb vun de Büroszäiten eropgaangen.

Den Teletravail huet am Verglach zu 2020 nach weider zougeholl. Dat virop bei de Frontalieren an am Secteur vun de Finanzen an Assurancen. D‘Vertrieder vun de Salariée fuerderen dowéinst ënnert anerem weider eng Reduktioun vun der Aarbechtszäit.