Mir mussen elo den nächsten Hierscht preparéieren an dierfen et net méi drop ukomme loossen, sou de Spezialist fir Infektiounskrankheeten Dr Schockmel.

"Mir sinn net gehéiert ginn an et ass ganz vill wäertvoll Zäit an der Fro vun der Impfflicht verluer gaangen", déi schaarf Kritik kënnt an der neister Editioun vum RTL-Podcast Wellebriecher vum Spezialist fir Infektiounskrankheeten dem Dokter Gerard Schockmel, deen do virop schaarf géint d'Gesondheetsministesch Paulette Lenert schéisst.

De Gerard Schockmel ass ee vun de 5 Experten, déi am Optrag vun der Regierung, an hirem medezineschen Avis eng limitéiert Impfflicht fir d'Leit aus dem Gesondheets- a Fleegesecteur a Persounen iwwer 50 Joer recommandéieren.

Et misst ee sech froen, ob et wierklech 26 Covid-Gesetzer gebraucht hätt, fir seng Approche z'änneren.

"Mir mussen elo den nächsten Hierscht preparéieren an dierfen et net méi drop ukomme loossen", sou nach de Spezialist fir Infektiounskrankheeten. Hätte mer d'Impfflicht viru 6 Méint schonn agefouert, bräichte mer haut an de Schoulen weder Quarantänen nach Contact tracing oder aner Mesuren. De Gerard Schockmel huet net mat Kritik un der Santé an der Gesondheetsministesch gespuert. Si hätt d'Experten ze laang ignoréiert.

Den Dr Gerard Schockmel

Hie kéint net novollzéien, datt d'Paulette Lenert nach zwee Deeg viru Silvester gesot hätt, si wéilt am léifste réischt no der Pandemie iwwert eng Impfflicht diskutéieren. Dat wier alles anescht wéi "virausschauend".

Och bei den Informatiounen iwwert d'Covid-Impfungen wier d'Santé ee Joer laang inaktiv gewiescht an hätt sou den Terrain fräi gemaach fir d'Verschwörungstheorien, sou de Gerard Schockmel.

D'Regierung baséiert sech elo fir d'Impfflicht op den Expertenavis. Dat huet de Premier e Mëttwoch schonn an der Chamber gesot an et och en Donneschdeg an der Emissioun nach emol widderholl. Mat der Impfflicht géif et drëms goen, déi nächst Well ze briechen, prett si fir den Hierscht. De Gesetztext soll an den nächsten 3 Méint deposéiert ginn, huet de Staatsminister en Donneschdeg de Moie präziséiert. Säi Wonsch wier et am Mee, Juni, Juli mat den Impfungen unzefänken, fir datt déi concernéiert Leit fir déi nächst Covid-Well en Immunschutz opgebaut hunn.

De Xavier Bettel

Hie géif hoffen, datt d'Santésministesch et dann och géif fäerdeg bréngen, déi néideg Iwwerzeegungsaarbecht ze leeschten, wann do an hirer Partei nach Retizenze wieren, sou de Staatsminister nach. D'Zil wier et, weider ze kommen. Kee wéilt mat Freed eng Impfflicht aféieren, mä d'Politik misst sech agestoen, datt si et net fäerdeg bruecht huet, genuch Leit vun der Impfung z'iwwerzeegen.

Wéi et nom 28. Februar weider geet, konnt de Xavier Bettel zu dësem Zäitpunkt nach net soen. Et sollt een awer op alle Fall virsiichteg bleiwen.

De ganze Podcast kënnt Dir Iech op RTLPlay ulauschteren.