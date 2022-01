D'Police sicht no der Identitéit vun engem Mann, deen zwee Vëloen aus enger Déifgarage zu Colmer-Bierg geklaut hat.

Geklaut gouf een Elektrovëlo vun der Mark Steven E-PORDOI+ mat gréngen Detailer souwéi engem schwaarze Cube Access WLS Hybrid Race mat groen Detailer.

All Informatiounen iwwert de Mann oder Hiweiser iwwert d'Vëloe si fir de Policebüro vu Miersch a kënne per Telefon iwwert den 244 90 1000 oder per Mail u police.mersch@police.etat.lu matgedeelt ginn.