Et géing een international gesinn, datt d'Gewalt géintiwwer Mataarbechter aus der Press an de Medien zejoert zougeholl hätt.

Journaliste liewen a geféierlechen Zäiten, dat sot den DP-Deputéierte Guy Arendt en Donneschdeg de Mëtten an der Chamber am Kader vun enger Aktualitéitsstonn zum Thema Pressefräiheet, déi seng Partei ugefrot hat.

Net nëmmen am Ausland, och zu Lëtzebuerg géing ee gesinn, datt Menacë géint Journaliste wärend der Pandemie zougeholl hätt. Journaliste géingen Doudesmenace kréien, et géinge Plainte gemaach ginn, fir si ënner Drock ze sëtzen an hinne géing reprochéiert ginn, Ligen ze verbreeden a vu bausse gesteiert ze sinn.

Dat wat den Ament géing geschéien, wier inakzeptabel, esou de Guy Arendt. Am Numm vun alle Parteien an der Chamber huet den DP-Deputéierten eng Resolutioun agereecht, mat där d'Deputéiert sech engagéieren, sech fir d'Pressefräiheet anzesetzen.

De Premier- a Medieminister huet dem Presserot eng iwwerschaffte Versioun vun der sougenannter "Circulaire Bettel" proposéiert, sou de Xavier Bettel en Donneschdeg de Mëtteg an der Chamber. Hien huet zouginn, datt d'Circulaire hiert Zil net ganz erreecht hätt.

D'LSAP-Deputéiert Francine Closener an déi gréng Deputéiert Djuna Bernard wollten am Kader vun der Debatt iwwert d'Pressefräiheet vum Minister wëssen, wou den Dossier vum Informatiounszougang dru wier. D'Circulaire Bettel vun 2016 ass ëmstridden - se sollt eigentlech den Zougang zu den Informatioune verbesseren, ma der Journalistenassociatioun ALJP no huet se de Géigendeel erreecht. Virgesinn ass, datt d'Journaliste sech un eng Kommunikatiounspersoun an de Ministère musse riichten, déi d'Ufroe koordinéiert, a sech net méi dierfen un d'Beamten direkt riichten.

Nodeems an de leschte Woche perséinlech Donnéeë vu Journalisten a Politiker an de soziale Medien gedeelt goufen, wouropshin dës Persoune belästegt goufen, sot d'Justizministesch Sam Tanson, datt d'Gesetz eventuell kéint ugepasst ginn, fir dat ze bestrofen. Am franséische Code Pénal wier dat virgesinn a si géing sech dat an den nächste Woche méi genee ukucken.