En emotionale Portrait vu 4 Persounen, déi zënter laangem op der Intensivstatioun vum Hôpital Robert Schuman schaffen an dat a verschiddene Beruffer.

Et si Mënschen, déi alles maachen, fir anere Mënschen ze hëllefen. Wéi hu si déi leschte Joer erlieft a wat erliewen si am Alldag?

E Portrait vum Alldag op enger Intensivstatioun an der Pandemie, dee representativ ass fir de ganze Gesondheets- a Fleegesecteur an all déi aner, déi dat Ganzt um Lafen halen.