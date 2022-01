En deementspriechend Gesetz gouf en Donneschdeg de Mëtteg an der Chamber mat 56 Stëmmen ugeholl.

D'ADR hat sech enthalen. Ënnert anerem brauch een an Zukunft eng Attestation médicale, datt ee keng Gefor fir sech selwer oder anerer ass, fir e Waffeschäin ze maachen. D'Droe respektiv de Gebrauch vun enger Waff ënner Alkohol- oder Drogenafloss gëtt verbueden an et ginn nei Reegele fir Waffen a Munitioun ze transportéieren. Et ginn och eng Rei nei Waffe verbueden.

Josée Lorsché (Déi Gréng): "Den Text mécht dann och eng kloer Referenz op d'Santé mentale vum Requérant. Esou muss an Zukunft och all Demande fir e Permis vun enger Attestation médicale begleet ginn. Eng nei Attestation médicale gëtt all Kéier néideg wann de Permis erneiert gëtt."

D'Gesetz setzt eng EU-Direktiv vun 2017 ëm - mat Retard, wéinst deem Lëtzebuerg och scho vun der Kommissioun op d'Fanger geklappt krut. Wéi d'Josée Lorsché, déi d'Stéphanie Empain als Rapportrice ersat huet, erkläert huet, ass d'Gesetz dat en Donneschdeg gestëmmt gouf, op enger Rei Punkte manner contraignant, wéi zum Ablack, wéi et deposéiert gouf. Dat no vill Kritik vun de Federatioune vun de Sportschützen, Jeeër a Kollektionneuren, an enger ganzer Rei formellen Oppositioune vum Staatsrot, wéi och de CSV-Deputéierte Laurent Mosar a senger Ried ervirgestrach huet.

"Ech hu seele mat engem Projet de loi ze di gehat, deen awer op esou eng unanime Oppositioun op ganz ville Punkte vu ganz villen Associatioune gestouss ass. Et ass virdrun hei geschildert ginn, praktesch all d'Avise waren negativ. A si ware vehement negativ. Souguer d'Avise vun de Juridictioune waren extrem kritesch."

Zum Beispill hat den urspréngleche Gesetzestext virgesinn, datt verschidde Waffe missten neutraliséiert oder ëmgewandelt ginn, iert se an eng Sammlung kéinte kommen - wat awer bei historesche Waffe problematesch gewiescht wier.

Deontologiekodex

D'Chamber huet iwwerdeems dësen Donneschdeg d'Regierung opgefuerdert, esou séier wéi méiglech den neien Deontologiekodex fir Ministeren an héich Beamten anzeféieren - de CSV-Deputéierte Léon Gloden hat eng deementspriechend Motioun initiéiert.