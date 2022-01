E puer Dausend Neiinfektioune mam Coronavirus all Dag. D'Wëssenschaftler hate virun engem knappe Mount enorm Chifferen annoncéiert, an déi sinn och elo do.

3.064 Neiinfektiounen huet d'Santé en Donneschdeg den Owend gemellt, Chifferen, déi a Wierklechkeet nach e Véierel méi héich sinn. De Contact Tracing huet éischter eng 4.000 Infektiounen ze traitéieren, sot de Joel Mossong aus deem Service en Donneschdeg den Owend an engem Facebook-Livestream, wou d'Leit him als Epidemiolog an dem Virolog aus der Santésdirektioun, dem Thomas Dentzer, hir Froe konnte stellen. Datt an de Statistike manner Fäll opdauchen, läit dodrun, datt de Grand-Duché jo scho méi laang d'Frontalieren net méi matzielt.

Froestonn vun der Santé / Rep. Dany Rasqué

D'Vitesse mat där sech d'Omikron Variant zu Lëtzebuerg verbreet huet, huet d'Experten iwwerrascht. An deene leschten zwou Woche vum Dezember hätt dës Variant den Delta komplett iwwerrannt.

Leit, déi nach net geboostert sinn, hu quasi kee Schutz virun enger Infektioun, de Joel Mossong:

"Et ass u sech bal en neie Virus. Den Haaptvirdeel vum Omikron par rapport zu anere Varianten ass, datt en d'Immunitéit, déi virdrun opgebaut ginn ass, duerch eng Infektioun oder duerch de Vaccin, praktesch komplett kann iwwergoen, bei deenen déi eng oder zwou Dosissen hunn. Dat heescht eng Persoun, déi duebel geimpft ass, huet praktesch guer keng Protektioun méi."

Wuelverstane keng Protektioun virun enger Infektioun oder do virdrun, de Virus weider ze ginn. Virun engem schwéiere Krankheetsverlaf ass een op alle Fall nach mat zwou Dosisse geschützt. Déi aktuell Situatioun weist fir de Virolog aus der Santésdirektioun Thomas Dentzer ganz kloer, datt d'Impfung e groussen Impakt huet.

"Wa mer am Oktober 2020 4.000 Infektioune gehat hätten, da wiere mer ënnergaangen an de Spideeler, wat mer elo net gesinn. Mir hunn aktuell 15 Patienten op der Intensivstatioun."

Eppes wat den Ament opfält, dat ass, datt sech och Leit mat Omikron infizéieren, déi virdru schonn eng aner Variant vum Virus haten, esou de Joel Mossong:



"Dat sinn den Ament 10 bis 15 Prozent vun de Fäll. Dat ass elo vill méi heefeg, wéi dat virdrun de Fall war."

De Booster ass quasi déi eenzeg Méiglechkeet, fir sech nach virun enger Infektioun mat Omikron ze schützen, hunn d'Experte Mossong an Dentzer nach emol kloer gemaach.

Ouni de Rappell ass et schwiereg, fir net an de Statistike vun der Santé opzedauchen. An d'Onendlecht klëmmt Zuel vun den Neiinfektiounen net, well iergendwann d'Testkapazitéiten um Enn sinn. D'Laboratoirë maachen aktuell eng 10.000 PCR-Tester den Dag.