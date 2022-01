En Donneschdeg tëscht 16.30 an 19.30 Auer huet d'Police zu Kanech an zu Réimech an Alkoholkontrolle gemaach.

Nëmmen an 3 Fäll vun am Ganzen 533 kontrolléierten Automobilisten ass den Test positiv ausgefall. Si kruten e Protokoll. Ee Chauffer krut de Permis nach op der Plaz ewechgeholl.