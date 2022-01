D'Patientevertriedung schwätzt sech zu dësem Ament géint eng Impfflicht géint de Coronavirus aus, sief et limitéiert oder universell.

Et géife sech den Ament nach ze vill Froen aus der Siicht vun de Patienterechter stellen. Zum Beispill: Wéi rechtfäerdegt Lëtzebuerg d'Aféierung vun enger Impfflicht, wann d'Vaccinen d'Iwwerdroung vum Vaccin net verhënnere kënnen an aner Länner d'Enn vun der Pandemie ausruffen? A wien iwwerhëlt d'Verantwortung fir méiglech chronesch Laangzäitschied?

Georges Clees

Dem Gesetz vum 4. Juli 2000 no ass effektiv de Staat verflicht, fir bei verflichtenden oder recommandéierten Impfungen ze haften. An der Virbereedung op d'Consultatiounsdebatt iwwert d'Impfflicht hat d'Regierung erkläert, datt d'Pharmaentreprisë wuel net belaangt kënne ginn, well d'Covid-Vaccine bis ewell nëmme virleefeg an der EU autoriséiert sinn (AMM- autorisation de mise sur la marché conditionnelle). De Staat géif also riskéieren, d'Käschte selwer missen ze droen.

D'Meenungen iwwert d'Impfflicht si bei der Patientevertriedung iwwregens auserneegaangen. Um Enn huet sech d'Skepsis duerchgesat.

Ganz anescht bei der Spidolsfederatioun, déi kloer d'Richtung begréisst, déi d'Regierung aschloe wëll. D'FHL hat sech jo och schonn am Dezember fir eng sektoriell Impfflicht staark gemaach.

Philippe Turk

Den Impakt vun der aktueller Omikron-Well op d'Intensivstatioune wier den Ament limitéiert. Et wier ee positiv iwwerrascht. Entgéint deem, wat gefaart gouf, hätt een och nëmme ganz wéineg missen deprogramméieren.