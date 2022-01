Thematiséiert gi verschidde Beräicher, déi mat der Pandemie ze dinn hunn, den Ëmweltschutz, Stagen an Uniformen an de Schoulen, grad ewéi Glécksspiller.

Zanter e Freideg de Moie sinn 13 nei Petitiounen um Site vu der Chamber online, déi elo bis den 3. Mäerz op d’mannst 4.500 Signatairë brauchen, fir ëffentlech an der Chamber debattéiert ze ginn.

D'Theeme vun de Petitiounen hunn nees vill mam Virus ze dinn. Ënnert anerem solle Loftfilteren an alle Schoulen installéiert ginn an d'Lycéeë rëm Homeschooling aféieren. Donieft soll eng besser Analys vun den Zuelen iwwert d'Corona-Pandemie agefouert ginn, grad ewéi d'Fuerderung, datt jiddereen, geimpft an net-geimpft, sech teste soll, éier en an ëffentlech Gebaier wéi Klinicken oder Caféë geet. Weider solle Konferenze mat Vertrieder vun Dokteren, Politiker a Representanten aus alle soziale Gruppen ofgehale ginn, fir domat déi aktuell Spannungen ofzebauen.

Donieft ginn et zwou Petitiounen, déi d'Schoule betreffen, wéi datt d'Schüler, déi e Stage wärend der Vakanz maachen, dës rëm eranhuele kënnen souwéi d'Fuerderung fir Schouluniformen.

Iwwersiicht vun den neie Petitiounen

Loftfilteren an alle Schoulen - Purificateurs d'air dans toutes les écoles - Luftfilter in allen Schulen (2165) Leit ze manipuléieren vir ofhängeg ze gin vun Glécksspiller an RTL ze verbidden dozou z'animéieren. (2167) Pfand op den Plastikfläschen an Béchsen fir eng méi propper Emwelt (2169) Pour une interdiction des suremballages des produits vendus en supermarché (2170) Fir eng besser Analys vun den Zuelen iwwert d'Corona-Pandemie. No 2 Joer misst een endlech wëssen, wéivill Leit reell wéinst, mat oder um Virus gestuerwen sinn, mat enger kloerer Ënnerdeelung vun deenen 3 Kategorien. Kreatioun vun engem genauen Register. (2173) Fir een Déierekierfecht zu Lëtzebuerg (2176) Uniforme dans les écoles primaires et secondaires pour les élèves. (2179) Les classes qui perdent des vacances à cause des stages. (2180) Homeschooling fir Lycéesschüler (2183) Demande de prime de risques pour les non vaccinés, testés négatifs, risquant d'être contaminés par le Covid, par les vaccinés non testés. (2184) Contre la vente des homards vivants dans les supermarchés (2185) Dépistage Covid-19 pour tous, Vacciné ou Non. (2189) Pour la tenue d'Assises de la Santé (2158)

Ënnerschreiwe kann een op petitiounen.lu