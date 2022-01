Leit, déi mam Johnson&Johnson-Vaccin geimpft goufen an dunn e Rappell (Booster) mat engem mRNA-Vaccin kruten, kënnen en zousätzleche Booster kréien.

De Booster kann een 3 Méint no der zweeter Covid-Impfung kréien. Déi betraffe Persoune kënnen ouni Rendez-vous an e Pop-up-Impfzenter goen, oder sech op guichet.lu e Rendez-vous an engem vun den dräi Impfzenteren huelen.

Zu Lëtzebuerg lafen, wéi och am Ausland, Iwwerleeungen, fir eng eenzel Johnson-Impfung mat Booster net op deem selwechten Niveau unzëerkennen, ewéi eng duebel Impfung mat mRNA oder och Astra Zeneca + Booster. Bei den administrativen Zertifikater gouf et scho Problemer mam Johnson-Impfstoff, dat zum Beispill a Länner ewéi Däitschland.

Schreiwes

Schéma vaccinal alternatif avec une injection initiale de vaccin Janssen, suivi d'une vaccination d'optimisation par un vaccin mRNA et un booster supplémentaire par vaccin mRNA (21.01.2022)

Communiqué par : ministère d'État / ministère de la Santé

En accord avec l'avis du Conseil supérieur des maladies infectieuses (CSMI) du 18 janvier 2022, une vaccination initiale avec une dose unique de vaccin Janssen (Johnson & Johnson) suivi d'une dose supplémentaire soit de vaccin Janssen, soit d'un vaccin mRNA (Comirnaty ou Spikevax), est considérée comme une vaccination complète avec booster au Luxembourg et satisfait donc aux exigences du Covid-Check.

Comme d'autres pays européens, le CSMI envisage cependant aussi la possibilité d'un schéma vaccinal alternatif avec une injection initiale de vaccin Janssen, suivi d'une vaccination d'optimisation par un vaccin mRNA (mix & match) après minimum un mois et un booster supplémentaire par vaccin mRNA quelques mois plus tard.

Afin de répondre notamment aux besoins des personnes qui voyagent dans des pays européens qui exigent maintenant un schéma vaccinal avec 3 injections, même en cas de vaccination initiale par vaccin Janssen (p.ex. l'Allemagne), le gouvernement a décidé d'offrir ce schéma alternatif à ceux qui souhaitent l'obtenir sur base volontaire.

Les personnes souhaitant réaliser ce schéma vaccinal et obtenir donc une vaccination booster à partir de 3 mois après la deuxième injection peuvent se présenter sans rendez-vous dans un point de vaccination «pop-up», respectivement s'inscrire via le site guichet.lu afin de recevoir une invitation pour prendre un rendez-vous dans un des trois centres de vaccination. La démarche MyGuichet sera opérationnelle au courant de la semaine prochaine.