Wéi d'Police e Freideg matdeelt, gouf de Younes Bouchnafa en Donneschdeg um 12.30 Auer fir d'lescht a senger Wunneng zu Gréiwemaacher gesinn.

De Vermëssten ass ongeféier 1,63 Meter grouss a vun normaler Statur. En huet all kéiers een Tattoo um rietse Been an um lénken Aarm. Donieft huet de gesichte Mann e Piercing an der Nues.

Sämtlech Informatioune si fir d'Police Museldall um (+352) 244 70 1000, respektiv fir den 113 oder per E-Mail op police.museldall@police.etat.lu.