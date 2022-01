Hätte mer méi Spidolsbetter, wieren d'Klinicke manner belaascht a misste mer net sou vill Restriktiounen hunn oder iwwer Impfflicht diskutéieren.

De Virworf ass dës Woch nach vun ADR an déi Lénk formuléiert ginn. D'Zuel vun de Spidolsbetter ass effektiv par Rapport zu der Populatioun gefall, huet d'Gesondheetsministesch rezent op eng parlamentaresch Fro vun der ADR geäntwert. Mä et lount sech, méi genee ze kucken.

Fir de President vun der Spidolsfederatioun Dokter Philippe Turk seet déi global Vue iwwert Betterzuel net wierklech eppes aus.

"Et huet ni u Better am Fong gefeelt richteg. Et feelt u Ressources humaine méi wéi un Infrastrukturen am Moment an der Covidkris. D'Typologie vun de Better ass eng interessant Fro. Mä fir allgemeng ze soen, mir hunn der ze vill oder net genuch, ass ze vill pauschal."

Den Haaptdefi vum System ass a bleift, genuch Personal ze fannen, seet och d'Patientevertriedung a geet domadder an déi selwecht Richtung wéi d'Gesondheetsministesch Paulette Lenert, déi dem Fernand Kartheiser dëst an der Chamber geäntwert huet

"Wou solle mer dann an där kuerzer Zäit sou vill Leit lo fannen, déi fäerdeg ausgebilt sinn? Mir brauchen héich spezialiséiert Leit an den Intensivstatiounen. Et ass un deenen, wou et feelt."

Generell hätt sech de Lëtzebuerger Gesondheetssystem och ganz gutt geschloen an der Kris.

Bei d'Zuelen dann:

D'Gesamtzuel vun de budgetiséierte Spidolsbetter ass haut mat 2.657 Stéck quasi identesch wéi 2005, wärend déi verséchert Populatioun zanter 1995 ëm knapp 93% gewuess ass. Méi wéi gezillt Adaptatioune brauch et dem Dokter Philippe Turk no nawell net. Hie schwätzt vu punktuellen Enkpäss an der Psychiatrie an der Pediatrie. D'Kannerklinik krut dëse Mount 8 Better bäi. Déi ass zanter Jore scho chronesch ausgelaascht.

"Wat Covid ons geléiert huet, ass, datt et vläicht justifiéiert wier, eng Reserve Intensivbetter ze hunn, fir de ganze System e bësschen ze stäipen. Am Allgemenge mengen ech, hu mer Better genuch, wa mer och d'Evolutioune kucken. An Zukunft wäerte mer awer méi Dageschirurgie maachen. A mir wäerten och d'Konzept vun der "Hospitalisation à domicile" entwéckelen. Deen iwwerfälleg ass hei zu Lëtzebuerg."

Zanter Jore gi lo schonn Efforten a Richtung "Virage ambulatoire" gemaach, datt also ëmmer méi Leit an der Dagesklinik behandelt ginn an duerno direkt kënnen heemgoen. D'Diskussioun iwwert d'Bettenzuel gräift dowéinst och an den Aen vum President vun der Patientevertriedung ze kuerz, de René Pizzaferri:

"Dat eent ass, datt d'Durée de séjour erofgeet, doduerch datt d'Interventiounen haut anescht gemaach gi wéi fréier. Oder datt och Leit an aner Zentere kommen, Centres de rééducation zum Beispill, déi fréier am Spidol bliwwe sinn. En zweete Facteur ass deen, datt jo ëmmer méi ambulatoire operéiert gëtt."

An der Moyenne waren d'Spidolsbetter 2018 zu 74% beluecht. An de Wanterméint louch d'Auslaaschtung bei 80%. Do bleift also am Normalfall e gewëssene Sputt.