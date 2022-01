Wei vill Dosisse Vaccin brauch et? Sinn ugepasste Vaccinen néideg? Geet eng Omikron-Infektioun duer, fir protegéiert ze sinn? Dës Froe ginn dacks gestalt.

An engem Expertegespréich, dat vum Science Media Center organiséiert gouf, hunn de Prof. Dr. Klaus Cichutek (President vum Paul-Ehrlich-Institut), d'Prof. Dr. Ulrike Protzer (Direktesch vum Institut fir Virologie vun der technescher Uni München) an de Prof. Dr. Leif Erik Sander op Froe vu Journaliste geäntwert.

Wisou ginn et den Ament esou héich Infektiounszuelen?

Omikron huet sech bannent e puer Wochen a ganz Europa verbreet. A ville Länner sinn d' Infektiounszuelen esou héich wéi nach ni virdrun. Doduerch, datt awer schonn esou vill Mënsche geimpft wieren oder Kontakt mam Virus haten, wier den Ament d'Belaaschtung fir d'Spideeler eng aner wéi nach a Welle virdrun. Experte schwätze bei Omikron vun enger "Immune-Escape-Variant".

Erklärung vun der Prof. Dr. Ulrike Protzer

Wann d'Äntwert vum Immunsystem virun allem op déi Varianten ausgeriicht ass, déi virdrun do waren, da géif dat net méi duergoe géint Omikron, esou d'Virologin. Wann een awer scho méi dacks Kontakt hat duerch zwou Impfungen, oder zwou Impfunge plus eng Infektioun, da géift d'Immunäntwert ëmmer méi breet a besser ginn. Da kann d'Immunreaktioun op aner, zukünfteg Variante reagéieren. Um Niveau vun den T-Zelle géif dëst esou guer nach besser fonctionéieren.

Wei vill Impfunge brauch et nach?

Geet et mat dräi Impfungen duer, brauch een eng véiert oder muss een esou guer all Joer geimpft ginn? Eng definitiv Äntwert op dës Fro gëtt et aus der Wëssenschaft nach net. An awer géifen ëmmer méi Etüde weisen, datt no dräi Impfungen eng ganz breet Immunreaktioun stattfonnt huet, bei all de bekannte Variante géifen dräi Dosisse géint e schwéiere Verlaf schützen.

Extrait Prof. Dr. Leif Erik Sander

Wann een dräi Impfungen huet, dann hätt een eng gutt Basisimmunitéit. Op de Schläimhait géif d'Immunitéit mat der Zäit ofhuelen, genee esou wéi d'Zuel vun den Antikierper. Da géif een och iergendwann an d'Situatioun kommen, datt een duerch natierleche Kontakt mam Virus seng Immunreaktioun verbessert, da wier de Kontakt mam Virus quasi de Booster, esou den Infektiolog. Et misst een awer genee am A behalen, ob dat bei eelere Leit duergeet, déi vill méi een héije Risiko vun engem méi schwéiere Krankheetsverlaf hunn. Et wier awer den Ament schwéier ze soen, ob een net och nach emol misst déi ganz Populatioun noimpfen.

Wéini kënnt en ugepassten Impfstoff géint Omikron?

Mëttlerweil hunn dräi Impfstoffproduzente gesot, datt se hir Impfstoffer géifen upassen. Am zweete Quartal vum Joer kéinte se eng Zouloossung kréien. D'Experte sinn sech allerdéngs eens, datt bei den aktuell héijen Infektiounszuelen et kee Sënn mécht ze waarden, et sollt een, wann een d'Méiglechkeet huet, sech eng drëtte Kéier impfe loossen. Den Prof. Dr. Klaus Cichutek sot, datt an de nächste Woche klinesch Etüden ulafen.

Den Prof. Dr. Klaus Cichutek erkläert

Am zweete Quartal vun dësem Joer wieren dann Daten do, fir den ugepasste Vaccin zouzeloossen, esou de President vum Paul-Ehrlich-Institut. Wichteg wier awer och, den Hiersteller iergendwann ze soen, datt se hir Produktioun missten ëmstellen. Den Ament hätt ee nëmmen eng begrenzte Kapazitéit, mat deenen ugepasste Vaccinen hiergestallt gëtt. D'Weltgesondheetsorganisatioun misst dat iwwerhuelen, do géifen och Gespréicher lafen.

Reegelt et elo d'Omikron-Well, datt genuch Léit immun ginn?

Vill Léit hunn aktuell d'Hoffnung, datt déi héich Infektiounszuelen duerch Omikron dozou féieren, datt bannent kuerzer Zäit genuch Immunitéit an der Populatioun opgebaut gëtt. Eng Hoffnung, déi allerdéngs vu ville Wëssenschaftler scho gebremst gëtt.

Nach emol de Prof. Dr. Leif Erik Sander

Omikron wier eng Variant, déi der Immunäntwert kéint entkommen. Geimpften a net-geimpfte Leit kéinte sech gläichermoossen infizéieren. Géife sech elo 10 Prozent vun der ganzer Populatioun infizéieren, da wieren och nëmmen 10 Prozent vun den Net-Geimpften infizéiert ginn. Et wier eng Illusioun, déi breet Populatioun duerch natierlech Infektioun z'immuniséieren. Wann dat passéiere géif, géif net nëmmen de Gesondheetssecteur Problemer kréien, ma och aner kritesch Secteuren, esou den Infektiolog vun der Berliner Charité.

Hei fannt Dir dat ganzt Gespréich.