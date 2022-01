Dat äntwert d'Gesondheetsministesch Paulette Lenert am RTL-Interview op d'Reprochen, déi den Dokter Gérard Schockmel un hir Adress formuléiert hat.

De Spezialist fir Infektiounskrankheeten hat an eiser neister Editioun vum RTL-Podcast "Wellebriecher" kritiséiert, dat d'Gesondheetsministesch d'Experten ignoréiert hätt.

Et kënnt drop un, wien den Dokter Schockmel mat "den Experten" mengt, seet d'Gesondheetsministesch an zielt eng ganz Rei Wëssenschaftler op, mat deenen d'Santé an de leschte Méint geschafft huet.

"Esouguer wa mer déi 5 Leit huelen, déi an deem Ad-Hoc-Grupp waren, da sinn et der op d'mannst 3, mat deene mer ganz reegelméisseg Echangen hunn. Ech wëll drun erënneren, dass de Professer Wilmes d'Koordinatioun vun der Task Force mécht, vun eiser Lëtzebuerger Wëssenschaft, déi ganz enk implizéiert ass an déi ganz dacks an an aus ginn hei an der Santé. Si maachen iwweregens all Woch e Rapport fir d'Ëffentlechkeet an och fir d'Regierung, wou se d'Situatioun analyséieren. Donieft hu mer natierlech och eis eegen Expertise an der Direction de la Santé, wou mer d'Chance haten, eng ganz gutt Expertise ze hunn. D'lescht Joer hate mer d'Chance, d'Professer Dokter Huart an der Inspection sanitaire ze hunn."

Eng Chorife, wéi d'Paulette Lenert betount. Donieft präziséiert d'Ministesch, datt d'Santé och nach ëmmer mam Lëtzebuerger Gesondheetsinstitut zesummeschafft, mam Gesondheetslaboratoire a mam LIST, fir d'Presenz vum Virus an de Kläranlagen ze moossen.

Net ze vergiessen de Conseil superieur des maladies infectieuses mat notamment den Doktere Staub an Arend.

Och d'Ausso, datt et virauszegesi war, datt een ouni Impfflicht net op déi Impfquote kënnt, déi ee brauch, léisst d'Gesondheetsministesch net gëllen a seet mir stéinge mat eisen Zuele besser do, wéi Länner, déi méi fréi eng partiell Impfflicht agefouert hunn.

"Grad bei deenen eeleren, déi mer hei an de Fokus huelen. Wa mer d'Beispill vu Griicheland huelen. Wa mer d'Zuele vun haut do kucken, do ginn et haut 4 Prozent manner Impfungen, bei deene Leit vu méi wéi 60 Joer, wéi zu Lëtzebuerg. Mir hunn do elo d'Grenz vun 90 Prozent iwwerschratt a wa mer déi Geboostert kucken, och an der Alterskategorie vu méi wéi 60 Joer, dann huet Lëtzebuerg op Griicheland, fir dat Beispill elo ze huelen, e Virsprong vun 10 Prozent awer ëmmerhin. Deemno fannen ech, datt d'Approche, déi mer geholl hunn, fir op Fräiwëllegkeet ze setzen, awer wierkt."

De Reproche, am Hibléck op eng Impfflicht net genuch antizipéiert ze hunn, dee léisst d'Paulette Lenert net gëllen, mä natierlech ass jidderee fräi, do seng eege Meenung ze hunn, seet d'Ministesch.