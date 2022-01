Wie sinn déi gréisste Baulandbesëtzer zu Lëtzebuerg? Dozou liwwert den Observatoire de l'habitat elo Detailer, an engem Complement zu hirer 29. Nott.

An dëser Lëscht vun de gréisste Besëtzer fënnt een deemno 15 lokal a 4 international privat Entreprisen aus dem Secteur, 2 Betriber aus anere Secteuren, de Staat, sou wéi 4 staatlech Fongen an 9 Gemengen, de Kierchefong, d'Croix-Rouge, awer och 12 Privatpersounen an eng Privatpersoun mat enger Société civile immobilière.

Dës 49 Acteuren hunn alleguer op d'mannst 5 Hektar Bauland, hinne gehéiert zesummen e gudde Véierel vum bebaubaren Terrain hei am Land.

PDF: Schreiwes vum Observatoire de l’Habitat