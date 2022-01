Wéi d'Police mellt, koum et Freideg den Owend géint 23.40 Auer zu engem Accident an der Montée de Clausen op der Héicht vum Haus Nummer 9.

Den Auto ass a Flamen opgaangen a komplett ausgebrannt. Wéi d'Police präziséiert, ass en héije Schued entstanen. De Chauffer ass nom Virfall ze Fouss geflücht. Hie wäert am weidere Verlaf vun den Ënnersichungen ermëttelt ginn.

Beim Gefier handelt et sech ëm e groen Audi RS3 mat Lëtzebuerger Placken.

All Informatioun ass fir d'Stater Police um (+352) 244 40 1000, respektiv fir den 113 oder per Email op Police.LUXEMBOURG@police.etat.lu.

Weider mellt d'Police nieft dem CGDIS nach 2 weider Accidenter.

Kuerz no 1 Auer an der Nuecht op e Samschdeg sinn an der Rue Renert zu Suessem 2 Ween net laanschtenee komm. U béide Gefierer ass en héije Materialschued entstanen, blesséiert gouf keen. Bei engem vun de Chauffere war den Alkoholtest allerdéngs positiv, de Wäert louch awer ënnert 1,2 Prozent, soudass de Permis net agezu gouf.

Kuerz no 3 Auer koum et zu Esch an der Rue Audun zu engem Accident. Och hei blouf et beim Materialschued an och hei hat de Chauffer ze déif an d'Glas gekuckt. Allerdéngs huet an dësem Fall missen de Fürerschäin no engem Otemtest agezu ginn.

Géint 5 Auer ass dann nach en Automobilist zu Esch um Boulevard Kennedy wéinst senger Fuerweis negativ opgefall. De Mann war ze séier ënnerwee a gouf kontrolléiert. Och hei war Alkohol am Spill, ma de Wäert esou niddereg, dass et bei engem Protokoll bliwwen ass.