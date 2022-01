Barquetten, Becheren, Folien - zanter dem 1. Juli 2021 kënnen och dës Plastik-Emballagen an de bloe Sak vun der Valorlux geheit an deemno recycléiert ginn.

2021 goufen 3.088 Tonne Verpackunge méi iwwert de bloe Sak gesammelt wéi nach 2019. En zefriddestellende Bilan, fënnt de Valorlux-Direkter Claude Turping, och wann ee sech eigentlech eng Augmentatioun vu 40% erwaart hätt. Allerdéngs wier de Sak jo réischt am Juli fir d’ganzt Land opgaangen, d’Ëffnung wier och nach an d’Summervakanz gefall, wou manner Verpackunge verbraucht ginn. E richtege Bilan kann deemno réischt fir d’Joer 2022 gezu ginn.

De Recycling-Taux vum bloe Sak louch 2021 bei 84,5%.

All d’Plastik-Fraktiounen, déi am bloe Sak erlaabt sinn, ginn och recycléiert. Mat Ausnam vun de PET-Barquetten an -Dëppercher. Dëst well se dacks mat Plastikfolien aus engem anere Material iwwerzu sinn. Si gi valoriséiert, also als Industriebrennstoff verwäert. Dat war 2021 fir 5,2% vun der bloer Sammlung de Fall.

Opfälleg ass, datt mat der Ëffnung vum bloe Sak 2021 den Undeel u Reschtstoffer, also Verpackungen déi näischt dra verluer hunn, ëm 1,6% an d’Luucht gaangen ass am Verglach zu 2019. A lo bei knapp 10,3% läit. Erlaabt ass en Undeel vu maximal 10%.

Eng méiglech Erklärung heifir wier e méi héijen Undeel u Folien wéi erwaart, seet de Claude Turping. Et wär een amgaangen, Upassungen un der Zortéiermaschinn ze maachen. Déi aner Observatioun: et ass méi Kartong am bloe Sak ze fannen. Zum Beispill plastiks Jugurtsdëppercher mat enger Schicht Kartong ronderëm. Doduerch erkennt d’Maschinn de Plastik net an zortéiert dës Emballagen aus.