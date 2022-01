Donieft huet d'Police e puer Mol missen agräifen, well sech Leit an den Hoer haten. Zu Handgräiflechkeete koum et awer net.

Wéi d'Police mellt war et tëscht 19 a 4 Auer moies an der Nuecht op e Sonndeg nawell op e puer Plazen am Land e bësse méi haart hiergaangen. Eng 30 Mol goufen d'Beamten op d'Plaz geruff, well sech net un d'Nuetsrou gehale gouf, dat zu Beetebuerg, Déifferdeng, Bierchem, Ettelbréck, Habscht, Käerjeng, Stroossen, Keel, Schëffleng, Fiels, Biissen, Mäerzeg, Esch (4 Fäll) an an der Stad (14 Asätz).

A sämtleche Fäll waren d'Leit asiichteg an hunn d'Musek, respektiv d'Leit selwer hunn an de Bistroen, Restauranten oder u Privatadresse méi lues gemaach.

Da gouf et awer och eng Dose Fäll wéinst Streidereien. Et huet sech awer all kéiers ëm eng verbal Ausernanersetzung gehandelt, deen ënnert de Parteie konnt gereegelt ginn.

Alkohol um Steier

Nieft den Accidenter, déi de CGDIS gemellt hat, goufen och e puer Automobiliste gestoppt, déi alkoholiséiert gefuer sinn.

Kuerz no Hallefnuecht ass e Chauffer um Boulevard Charles de Gaule zu Esch wéinst senger Fuerweis opgefall. Hie gouf gestoppt a kontrolléiert. Den Alkoholtest war iwwert dem erlaabten Héchstwäert an de Permis war duerno fort.

Knapp 3 Stonne méi spéit gouf zu Esch, dës Kéier um Boulevard Prince Henri, e weidere Fuerer ugetraff, deen alkoholiséiert mat sengem Won ënnerwee war. Och hei huet den Test ugeschloen an de Fürerschäi gouf agezunn.